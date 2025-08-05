Ахметов — о своём переходе в «Крылья Советов»: «Какая ещё Самара?»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов прокомментировал сообщения о том, что он может уйти в «Крылья Советов».
Перехожу ли я в «Крылья»? Без понятия. Я сейчас в «Зените». Какая Самара?
В сезоне-2024/25 Ахметов сыграл 5 матчей в Российской Премьер-Лиге и не отметился результативными действиями.
Что же там в Нарнии на лавке Зенита творится то??
Никто не видит их на поле...они богаты...но малоинформированны...далеки от социума....они думают что Самар несколько...ибо как объяснить вопрос Ахметова "Какая Самара?".....загадочная каста внутри команды...верхушка карьерной в РПЛ пирамиды....мало попасть в команду лидер....так надо ещё обладать набором качеств чтоб там ничего не делать...ибо смысла нет...основа заполнена некими лютыми парнями говорящими по-португальски....
Что же там в Нарнии на лавке Зенита творится то??
Никто не видит их на поле...они богаты...но малоинформированны...далеки от социума....они думают что Самар несколько...ибо как объяснить вопрос Ахметова "Какая Самара?".....загадочная каста внутри команды...верхушка карьерной в РПЛ пирамиды....мало попасть в команду лидер....так надо ещё обладать набором качеств чтоб там ничего не делать...ибо смысла нет...основа заполнена некими лютыми парнями говорящими по-португальски....