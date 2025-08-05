Ахметов — о своём переходе в «Крылья Советов»: «Какая ещё Самара?»

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вчера, 13:40

Полузащитник «Зенита» прокомментировал сообщения о том, что он может уйти в «Крылья Советов».

Перехожу ли я в «Крылья»? Без понятия. Я сейчас в «Зените». Какая Самара?

В сезоне-2024/25 Ахметов сыграл 5 матчей в Российской Премьер-Лиге и не отметился результативными действиями.