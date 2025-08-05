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Ахметов — о своём переходе в «Крылья Советов»: «Какая ещё Самара?»

вчера, 13:40

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов прокомментировал сообщения о том, что он может уйти в «Крылья Советов».

Перехожу ли я в «Крылья»? Без понятия. Я сейчас в «Зените». Какая Самара?

В сезоне-2024/25 Ахметов сыграл 5 матчей в Российской Премьер-Лиге и не отметился результативными действиями.

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04 августа
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:00
Ахметов : "Перехожу ли в Крылья? Без понятия."

Что же там в Нарнии на лавке Зенита творится то??
Никто не видит их на поле...они богаты...но малоинформированны...далеки от социума....они думают что Самар несколько...ибо как объяснить вопрос Ахметова "Какая Самара?".....загадочная каста внутри команды...верхушка карьерной в РПЛ пирамиды....мало попасть в команду лидер....так надо ещё обладать набором качеств чтоб там ничего не делать...ибо смысла нет...основа заполнена некими лютыми парнями говорящими по-португальски....
Игорь Никитенко 1
Игорь Никитенко 1
вчера в 21:34
Его и спрашивать не будут .
112910415
112910415
вчера в 17:44
Ему ещё не сказали...)
Брулин
Брулин
вчера в 15:33
7 игр за 1,5 сезона,уже к закату карьера,в зените он…
Датак
Датак
вчера в 14:12
зенит феноменальная команда.золотая клетка для бразилов,а русских еще заставить оттуда уйти надо)))
Датак
Датак
вчера в 14:10
какая Самара? я сейчас на лавке зенита.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:09
Показал человек свою натуру? Считает сам себя очень дерзким? На самом деле он трус. Ильзат Ахметов? Я не знаю этого человека.
Андрюха 43
Андрюха 43
вчера в 14:06
Я сейчас в Зените, играть не собираюсь
Сп62
Сп62
вчера в 13:49
Вообще-то, как говорят, зарекаться не следует.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:47
Думаю за счастье ему бы было переход в Самару. Это если в футбол играть , а лавку тереть и бабло это уже зенит...)
lotsman
lotsman
вчера в 13:46
Какая ещё Самара?
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