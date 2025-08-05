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Алеррандро хвалит ЦСКА: «Тонкие и умные игроки в линии полузащиты»

вчера, 15:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бразильский нападающий ЦСКА Алеррандро прокомментировал свой первый гол в составе московского клуба в матче третьего тура чемпионата России против «Зенита»:

Буквально жаждал забить гол. Приятно, что получилось сделать это в игре с таким сильным соперником. Надеюсь, этот мяч станет первым из многих следующих.

У нас очень хорошая команда. Тонкие и умные игроки в линии полузащиты, которые хорошо владеют мячом. Мне посчастливилось завершить голевую комбинацию.

Алеррандо перешел в ЦСКА из «РБ Брагантино» в феврале нынешнего года за 4,2 млн евро. Матч против «Зенита» в сумме стал для него 12-м в составе «армейцев».

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lotsman
lotsman
вчера в 21:34
Сыграно только три тура. Оценки действиям своей команды реально давать после 10 тура, ближе к концу первого круга.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:22
Да Алеррандро, вроде бы, и сам толковый игрок. .
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