Алеррандро хвалит ЦСКА: «Тонкие и умные игроки в линии полузащиты»

Бразильский нападающий ЦСКА Алеррандро прокомментировал свой первый гол в составе московского клуба в матче третьего тура чемпионата России против «Зенита»:
Буквально жаждал забить гол. Приятно, что получилось сделать это в игре с таким сильным соперником. Надеюсь, этот мяч станет первым из многих следующих.
У нас очень хорошая команда. Тонкие и умные игроки в линии полузащиты, которые хорошо владеют мячом. Мне посчастливилось завершить голевую комбинацию.
Алеррандо перешел в ЦСКА из «РБ Брагантино» в феврале нынешнего года за 4,2 млн евро. Матч против «Зенита» в сумме стал для него 12-м в составе «армейцев».