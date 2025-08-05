Алеррандро хвалит ЦСКА: «Тонкие и умные игроки в линии полузащиты»

Бразильский нападающий ЦСКА прокомментировал свой первый гол в составе московского клуба в матче третьего тура чемпионата России против «Зенита»:

Буквально жаждал забить гол. Приятно, что получилось сделать это в игре с таким сильным соперником. Надеюсь, этот мяч станет первым из многих следующих.

У нас очень хорошая команда. Тонкие и умные игроки в линии полузащиты, которые хорошо владеют мячом. Мне посчастливилось завершить голевую комбинацию.