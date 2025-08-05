Топ-клубы провалили старт РПЛ. Кошмарные игры затронули москвичей и андердогов

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сегодня, 10:08

Доказали, что трансферы – не гарантия результата.

«Сочи»

С отрывом худшие на старте сезона. Южане только зашли в РПЛ и провели масштабную закупку, чтобы нивелировать разницу в классе. Сформировавшийся к старту сезона состав точно подходил для того, чтобы снять вопрос о выживании задолго до конца чемпионата. Зиньковский не оправдал ожиданий в «Спартаке», но при этом для середняков может считаться усилением. Ежов был лидером «Крыльев», Мухин местами показывал уверенную игру за ЦСКА , Коваленко до «Зенита» привлекал внимание, а Волков раскрылся в «Краснодаре».

Подбор игроков на уровне середняков, однако в первых турах сочинцы просто развалились. С «Локо» долго отбивались – до 81-й минуты удавалось, но при этом «красно-зелёные» чудом не забили раньше. И всё же москвичи дожали в концовке, выиграв 3:0. Это ещё было объяснимо, однако игра с «Акроном» – кромешный ад. Клуб с ресурсами получил от самобытного неопытного середняка 0:4.

На выходе у южан – 1:9 после трёх матчей в элите (единственный мяч – это автогол Грицаенко в игре с «Рубином») и тотальное непонимание, что делать дальше. Морено потихоньку пакует чемоданы.

«Пари НН»

Вот что происходит, когда нет мэтча между клубом и тренером. Шпилевский – перспективный специалист, перенявший современные идеи в «Лейпциге» и применявший их в «Кайрате» и кипрском «Арисе». Но чтобы ставить атакующий футбол с высокой линией и т.д., нужен соответствующий состав – игроки, которые обеспечат качество в реалиях РПЛ .

«Пари НН» никак не может это обеспечить. О чём речь, если даже с оборонительным футболом нижегородцы попадали в стыки? Получалось упираться с «быками», но всё равно получили 0:3. Встретились с «Крыльями Советов», соперником своей весовой категории – получили 0:2. 2:3 от «Локомотива» обнадёживают только на бумаге, ведь нижегородцы дома горели 0:2 и 1:3, так что это мог быть и очередной разгром.

Пока не придёт усиление, оборонительный состав «Пари НН» не удастся примирить с атакующими идеями Шпилевского. А будут ли нужные трансферы – большой вопрос.

«Ростов»

А вот «Ростов» включать сюда действительно жаль – команда в антитопе по факту, но не по сути. Был тяжёлый старт – два выезда в гости к «Зениту» и «Динамо». Топ-клубам, кстати, пришлось непросто. Южане не изменяли своим идеям – шли в прессинг, навязывали борьбу даже вратарям. Так и открыли счёт на «Газпром Арене». Но против разницы в классе не попрёшь – «сине-бело-голубые» ответили голами Кассьерры и Мостового, а исход игры с москвичами решила ошибка Мелёхина и реализация Сергеева. Стопроцентно провальным можно считать разве что матч с «Крыльями». Красная у того же Мелёхина и 1:4 в домашних стенах.

Альбе доверили команду после Карпина, и просадки испанц не допустил. Но дальше работать на багаже предшественника не получится. У клуба турбулентный период. Каким бы ни было взаимопонимание в клубе, к Альбе начинают появляться вопросы.

«Ахмат»

Александр Сторожук не понимает, что происходит с командой. Трансферы были – причём своевременные. Команда не должна бороться за выживание. Да и игра есть, ведь в каждом из проигранных матчей грозненцы смотрелись неплохо, результат складывался «на тоненького». Но каждый раз не в пользу «Ахмата».

С «Рубином» забрали мяч под контроль – получили 0:2. С ЦСКА вели в счёте, однако затем пропустили два мяча один за другим. С Махачкалой вынимали мяч из сетки на первой же минуте – и тот гол определил победителя.

Как будто аномальные неудачи перетекли из прошлого сезона в текущий. Пока у «Ахмата» при хорошей игре ноль очков. Однако именно по результату будут судить Сторожука.

«Спартак»

Сюда можно было бы включить и «Оренбург», но в пользу команды Слишковича есть свои аргументы. Южноуральцев воспринимали как стопроцентного андердога. Вот только клуб с составом под Первую лигу стартовал лучше, чем укрепившийся «Ахмат» и симпатичный середняк «Ростов». Это уже точно провалом не назовёшь.

А вот четыре очка «красно-белых» – неконтролируемое падение. Игру с Махачкалой можно не брать в расчёт, ведь там было спорное судейство. При этом 0:3 с «Балтикой» – удар под дых. Топ-клуб не должен так играть с дебютантами – даже такими симпатичными и крепкими. Схватили два необязательных удаления, ещё после первого перестали выходить к последней трети, и в итоге калининградцы просто смяли фаворита на его же поле.

Дальше – ничья с «Акроном». Что самое интересное, Станкович уже праздновал вырванную на зубах победу после гола Солари, но в следующей же атаке хозяева заработали пенальти и вернули равенство на табло.

«Динамо» и ЦСКА

Их стоит даже объединить, ведь они очень близки друг к другу по первым играм. Обе команды перестраиваются под новых тренеров, и получается не очень. «Бело-голубые» в первом же туре потеряли очки с «Балтикой», только вернувшейся из Первой лиги. Но «армейцы» поделили очки с главным аутсайдером чемпионата «Оренбургом», и это звучит на порядок хуже. У обоих – тяжёлая победа на тоненького во втором туре.

Но вот дальше появилась разница. «Динамо» гостило у «Краснодара», а ЦСКА отправился на берега Невы. И «армейцы» смогли вырвать балл у «Зенита», а вот «бело-голубые» вернулись домой без очков.