Сторожук покинул пост главного тренера «Ахмата»

Грозненский «Ахмат» официально объявил об уходе главного тренера Александра Сторожука и его помощников:
Грозненский клуб и тренерский штаб во главе с Александром Сторожуком пришли к соглашению о расторжении трудового договора по согласию сторон.
Благодарим штаб за совместную работу и желаем удачи.
Напомним, что команда из Грозного стартовала в чемпионате с трех поражений подряд. Увольнение Сторожука стало первой тренерской отставкой в сезоне-2025/26 в РПЛ.
За Спартак не говорю, а за Динамо, посмотри какой у команды лазарет переполненный, товарищ байкал.
За Спартак не говорю, а за Динамо, посмотри какой у команды лазарет переполненный, товарищ байкал.
Ок, кто следующий? Три поражения подряд, не только у Терека.
А старт Динамо и Спартака намного лучше(?), для таких команд и "тренеров-гигантов" футбольной мысли. Кому-то дают, хоть полгода поработать, а кому-то полтора месяца. Черчесов не Жуков, молниеносного восхождения не будет.
Ок, кто следующий? Три поражения подряд, не только у Терека.
А старт Динамо и Спартака намного лучше(?), для таких команд и "тренеров-гигантов" футбольной мысли. Кому-то дают, хоть полгода поработать, а кому-то полтора месяца. Черчесов не Жуков, молниеносного восхождения не будет.
Очень многие предсказывали провал этого тренера. Все понимали, кроме руководства Ахмата. Ну посмотри, что Стасик наработает...)))
Очень многие предсказывали провал этого тренера. Все понимали, кроме руководства Ахмата. Ну посмотри, что Стасик наработает...)))
И еще пару слов из истории. Вспоминаю, как в 2023г., после того, как Динамо возглавил С.Йоканович, примерно в тот же период, Краснодар возглавил Сторожук, с первыми, временными успехами... И вот, один из пользователей, под ником "Динамо", с аватаром Кураньи, громогласно заявил: "Как же повезло Краснодару!!! Вот это тренер!!! А у нас- этот мусор мучит команду..."
И буквально через неделю, Сторожук начал получать серию весёлых разгромов. Это было впечатляюще... После этого, его отправляют в Краснодар-2, где его подобрала Тула. И вот, будучи в прошлом сезоне в двух шагах от ПЛ, в играх с мертвецким Новгородом, даже, после первой гостевой победы, Сторожук не смог пройти слабейшего соперника, проиграв, тому, домашнюю игру и оставшись в ФНЛ...
Вот такая история. Ни я один предупреждали Ахмат не приглашать этого специалиста, многие были в недоумении... Но хорошо, что не затянули, и во-время опомнились. Удачи Ахмату, и его главному болельщику- Адаму!!!)))
И еще пару слов из истории. Вспоминаю, как в 2023г., после того, как Динамо возглавил С.Йоканович, примерно в тот же период, Краснодар возглавил Сторожук, с первыми, временными успехами... И вот, один из пользователей, под ником "Динамо", с аватаром Кураньи, громогласно заявил: "Как же повезло Краснодару!!! Вот это тренер!!! А у нас- этот мусор мучит команду..."
И буквально через неделю, Сторожук начал получать серию весёлых разгромов. Это было впечатляюще... После этого, его отправляют в Краснодар-2, где его подобрала Тула. И вот, будучи в прошлом сезоне в двух шагах от ПЛ, в играх с мертвецким Новгородом, даже, после первой гостевой победы, Сторожук не смог пройти слабейшего соперника, проиграв, тому, домашнюю игру и оставшись в ФНЛ...
Вот такая история. Ни я один предупреждали Ахмат не приглашать этого специалиста, многие были в недоумении... Но хорошо, что не затянули, и во-время опомнились. Удачи Ахмату, и его главному болельщику- Адаму!!!)))