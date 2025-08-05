Сторожук покинул пост главного тренера «Ахмата»

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вчера, 16:16

Грозненский «Ахмат» официально объявил об уходе главного тренера и его помощников:

Грозненский клуб и тренерский штаб во главе с Александром Сторожуком пришли к соглашению о расторжении трудового договора по согласию сторон. Благодарим штаб за совместную работу и желаем удачи.