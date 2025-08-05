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Сторожук покинул пост главного тренера «Ахмата»

вчера, 16:16

Грозненский «Ахмат» официально объявил об уходе главного тренера Александра Сторожука и его помощников:

Грозненский клуб и тренерский штаб во главе с Александром Сторожуком пришли к соглашению о расторжении трудового договора по согласию сторон.

Благодарим штаб за совместную работу и желаем удачи.

Напомним, что команда из Грозного стартовала в чемпионате с трех поражений подряд. Увольнение Сторожука стало первой тренерской отставкой в сезоне-2025/26 в РПЛ.

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Все комментарии
pqv624aqndct
pqv624aqndct
вчера в 20:01
Ахмат по-моему самая частоменяемая тренеров команда
Храневец
Храневец
вчера в 19:00
Он первый ,но не последний !!! Столько голов полетит Короче весело будет !
Храневец
Храневец ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 18:58
Вроде Черчесова .
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 18:43
Старожук делал все,что мог и знал,но этого оказалось недостаточно.Все равно Спасибо ему за его труд и удачи в дальнейшем по карьере.
Capral
Capral ответ 3ap4x6ugav27 (раскрыть)
вчера в 18:20, ред.
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 18:14
    Интересно если бы Станкович три игры проиграл его бы уволили или лукойловцам и тогда бы яиц не хватило?
    3ap4x6ugav27
    3ap4x6ugav27
    вчера в 18:04
      valt134
      valt134
      вчера в 17:59
      Прежде чем идти тренером в Ахмат надо сильно подумать и все взвесить.Усилились неплохо, но не видно»тренерской мысли и руки».Тренеров много без работы. Интересно кого позовут.
      nx3ec68jxpmt
      nx3ec68jxpmt
      вчера в 17:57
      Как то незаметно Ахмат превратился из крепкого середняка в аутсайдера, борющегося за выживание.
      112910415
      112910415
      вчера в 17:54
      Не по Сеньке шапка оказалась!
      Датак
      Датак
      вчера в 17:50
      недолго музыка играла...
      Брулин
      Брулин
      вчера в 17:42
      Как тут не вспомнить песню современного барда-иноагента про Кадырова и футбол!
      Capral
      Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
      вчера в 17:29
      Приветствую, Володя!!!
      Очень многие предсказывали провал этого тренера. Все понимали, кроме руководства Ахмата. Ну посмотри, что Стасик наработает...)))
      sv_1969
      sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 17:27
      Приветствую Виктор!Ты прав!Я то думал что он хоть половину круга продержится!Ан нет! Правда еще когда его назначали меня терзали смутные сомнения)))
      kqg4vs3nxyea
      kqg4vs3nxyea
      вчера в 17:02
      Ну какой из него тренер, да еще и в Ахмате.
      Kosmos58
      Kosmos58
      вчера в 16:50
      Нечего было ему туда вообще лезть!
      Capral
      Capral
      вчера в 16:38
      Ну, так кто оказался прав? Разве можно было этому тренеру доверять команду? Теперь, на кураже, с новым тренером, грозненцы могут неплохо сыграть с Зенитом, чего я, им от души и желаю!!!!!!!

      И еще пару слов из истории. Вспоминаю, как в 2023г., после того, как Динамо возглавил С.Йоканович, примерно в тот же период, Краснодар возглавил Сторожук, с первыми, временными успехами... И вот, один из пользователей, под ником "Динамо", с аватаром Кураньи, громогласно заявил: "Как же повезло Краснодару!!! Вот это тренер!!! А у нас- этот мусор мучит команду..."

      И буквально через неделю, Сторожук начал получать серию весёлых разгромов. Это было впечатляюще... После этого, его отправляют в Краснодар-2, где его подобрала Тула. И вот, будучи в прошлом сезоне в двух шагах от ПЛ, в играх с мертвецким Новгородом, даже, после первой гостевой победы, Сторожук не смог пройти слабейшего соперника, проиграв, тому, домашнюю игру и оставшись в ФНЛ...

      Вот такая история. Ни я один предупреждали Ахмат не приглашать этого специалиста, многие были в недоумении... Но хорошо, что не затянули, и во-время опомнились. Удачи Ахмату, и его главному болельщику- Адаму!!!)))
      fd6pahrj2892
      fd6pahrj2892
      вчера в 16:25
      Быстро там распознали физрука
      Гость
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