«Деньги в футбол не играют». Звёзды «Зенита» и «Спартака» – в команде антигероев

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сегодня, 12:59

Защитники «Ростова» тоже в составе.

Вратарь

Антон Митрюшкин («Локомотив»)

Центральный защитник Морозов подставил голкипера «Локомотива», когда необдуманно отдал жесткую передачу назад, но Антон мог попробовать остановить мяч. Вместо этого голкипер подарил «Пари НН» гол. Во второй результативной атаке аутсайдера вратарь лидеров РПЛ тоже сыграл неудачно: Антон вышел из ворот, но не дотянулся до мяча.

Защитники

Даниил Хлусевич («Спартак»)

Станкович вряд ли сможет доверять Хлусевичу, ведь Даниил за несколько минут схватил две глупые карточки: первую в центре поля, а вторую на фланге, когда у него за спиной было полно напарников. Оба нарушения были очевидны, и Хлусевич оставил «Спартак» в меньшинстве на целый тайм. В результате москвичи драматично потеряли очки.

Виктор Мелехин («Ростов»)

Еще один защитник, который сначала делал, а потом думал. Мелехин нарушал правила в матче против «Крыльев Советов», поскольку проигрывал соперникам позиционно и уступал в скорости. Виктору всего 21 год, но после ухода Осипенко защите «Ростова» нужен новый лидер. Мелехин может им стать, но только если научится работать намного чище.

Алексей Татаев («Оренбург»)

Третий защитник в составе и третий человек с красной карточкой. Татаеву, скорее всего, выпишут дополнительное наказание. После заслуженного второго предупреждения Алексей набросился на арбитра матча Кукуляка. Зря злился, ведь Татаев ударил соперника локтем в борьбе. В других эпизодах защитник тоже подводил – «Балтика» забила трижды.

Андрей Лангович («Ростов»)

Крайнего защитника «Ростова» вечно тянуло в центр обороны. Там он постоянно проигрывал борьбу футболистам «Крыльев Советов». Соперники забивали голы, опережая беднягу Ланговича. Андрей может провести классный матч, когда у «Ростова» атакующее настроение, но в защите он допускает критически много ошибок.

Полузащитники

Данил Круговой ( ЦСКА )

Был героем в день волевой победы над «Ахматом», но на сей раз Круговой привел ЦСКА к ничьей в Санкт-Петербурге. Данил не создавал моменты у ворот Латышонка, играя в линии атаки. А когда Круговой пришел в свою штрафную, то нарушил правила против Мантуана. Соболев реализовал пенальти, и ЦСКА потерял возможность сильно огорчить «Зенит».

Жерсон («Зенит»)

У Семака есть вопросы к дорогому новичку по работе без мяча. Вендел и Жерсон часто бросали Барриоса одного, а колумбиец постарел и больше не может сыграть за троих. Прессинг «Зенита» не испугал ЦСКА , «армейцы» забили и долго удерживали преимущество. Жерсон не пригодился в атаке и ушел с поля первым. Пока новичок не впечатляет.

Эсекьель Барко («Спартак»)

У Барко всегда неплохая статистика, ведь к нему сходятся передачи в «Спартаке». Вот только против «Акрона» диспетчер не сумел вскрыть оборону соперника. Эсекьель в плохой форме. Станкович потребовал подписать Жедсона, но португалец только осваивается. Опытный Барко не повел «Спартак» к победе, а гол создал молодой Дмитриев.

Андрей Мостовой («Зенит»)

Ничего не получилось и у Педро, другого вингера «Зенита», но молодой бразилец в 19 лет не может стать главной надеждой Семака в позиционных атаках. А вот Мостовой умеет быть лидером, однако в матче с ЦСКА его заменили после часа игры. У Андрея только один удар в створ ворот Акинфеева. Гонду и Соболев, которые вышли на поле по ходу второго тайма, сыграли активнее.

Нападающие

Ливай Гарсия («Спартак»)

Здесь мог быть Кассьерра, ведь форварда «Зенита» закрыли защитники ЦСКА . Но выберем одного из самых дорогих футболистов в РПЛ . От Гарсии ждут голов, а он не может создать приличный момент. Против «Акрона» Ливай один раз попал в створ чужих ворот, но это смешное достижение для звезды «Спартака» в игре против середняка.

Манфред Угальде («Спартак»)

Угальде подменял в стартовом составе дисквалифицированного Маркиньоса. «Спартак» перешел на схему с двумя нападающими. Хавбек Мартинс привычно растягивал левый фланг чужой обороны, и Манфред должен был смещаться влево. У форварда ничего не получалось, он десять раз коснулся мяча за тайм и был заменен Станковичем в перерыве.

Главный тренер

Деян Станкович («Спартак»)

Станкович наивно подходит к матчам против середняков. «Спартак» не изучил «Акрон», фаворит просто поменял тактику в надежде, что соперник дрогнет. Но опытные футболисты соперника, вроде Дзюбы, Джаковаца и Лончара, не из пугливых. Станковича жестко подставил крайний защитник Хлусевич, но удаление не отменяет плохой первый тайм в исполнении «Спартака». А в кульминации матча тренер так увлекся празднованием гола на 92-й минуте, что забыл о защите. «Спартак» не перестроился и пропустил с пенальти.

Цифра тура. Пять пенальти

Лишь девять пенальти с начала сезона, и пять назначили на третьей игровой неделе. Ошибались футболисты «Спартака» Максименко и Зобнин. Круговой из ЦСКА выручил свой бывший клуб «Зенит». «Балтика» и «Рубин» тоже отличились после ударов с «точек». Только Лончар из «Акрона» не реализовал свою попытку, а в матче «Балтики» и «Оренбурга» пенальти не забили, но было нарушение правил. Повторный удар наносил другой футболист, и он не промахнулся.

Разочарование недели. «Спартак»