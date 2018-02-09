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Синицын: «Не понимаю, сколько Галицкий спит. И спит ли он вообще»

сегодня, 01:00

Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о владельце клуба Сергее Галицком.

«За пять с половиной лет общался с Галицким тет-а-тет около пяти раз. Иногда на базе получается, что идём вместе, перекинемся парой фраз. Но это не какие-то большие разговоры. Что касается случая, когда Галицкий 30 минут общался с нами по поводу того, нужно ли при пенальти реагировать или падать заранее, то это было перед матчем с „Ростовом“. Мы должны были просматривать соперника, и все начали подтягиваться в зал. Сергей Николаевич уже сидел там. Мы пришли, и как-то речь зашла об этом. Мы стали приводить какие-то аргументы. Сергей Николаевич – статистические выкладки, расчёты и ещё что-то, а я просто из практики понимаю, что если человек бьёт нормально, то среагировать не успеешь.

Сергей Овчинников в одном из интервью рассказывал про исследование. Рассчитано, что мяч с 11 метров долетает примерно за 1,5-2 секунды. Вратарю для принятия решение нужно почти столько же. Остаются лишь 0,02 секунды на сам прыжок.

Изменился ли Галицкий за время, пока „Краснодар“ становился грандом РФПЛ? Я просто не понимаю, сколько человек спит. И спит ли он вообще. В этом плане он не меняется. Такая же энергетика, такой же бешеный ритм жизни. У него огромная компания, множество людей в подчинении. И после работы он приезжает и к нам, и в академию, плюс поездки за границу. Я не представляю, как это возможно».

Напомним, что журнал Forbes признал Галицкого филантропом 2017 года.

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S-y F-v
S-y F-v
сегодня в 01:14
Краснодар - гранд РФПЛ?! Синицын сам не выспался!.. Хотя, они гораздо опаснее, чем кони или бомжи.
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