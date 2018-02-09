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Салах может перейти в «Барселону»

вчера, 21:03

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в «Барселоне». Сообщается, что сам египтянин предпочел бы играть в каталонской команде, а не в «Реале», который также интересуется игроком.

Салах в текущем сезоне провел 25 матчей в чемпионате Англии, забил 21 гол и сделал семь голевых передач.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 01:12
дейлимеил вбросил тухляка, а месные барсо глоры уже видят некое вдохновление в этом трансфере.
а вообще, за 250 и он ваш, как обычно, но перед этим опять опустим вас летом не продав, а отдав зимой.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff ответил neomessi
сегодня в 01:11
neomessi:
Суперский игрок Салах. Не всем дано играть рядом с великами игроками в лице Иньесты и Лео. Но всякие Гомешы играют.. ((
Гомеш не играет- он передвигается по полю. Играть надо уметь ,а это бревно только мешает)))
Волгодон № 2
Волгодон № 2
сегодня в 00:57
Не, ну Салах хорош, конечно. Как семенит, зараза... И хоть мне Барса и нравится, но собирать там всех звезд как-то не то.
Убийца Ливерпуля
Убийца Ливерпуля
сегодня в 00:15
    da da da
    da da da
    сегодня в 00:08
    Барсе надо было его брать вместо Коутиньо
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 23:38
    Лучший вариант для Салаха Барселона, хорошо бы перешел.
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн
    вчера в 23:36
    Неплохо бы Салаха в Спартак. Чтобы клал Лукойлу по жизни.Такое желание.
    moskwa 09
    moskwa 09
    вчера в 23:11
    я даже представить боюсь ,что они будут творить все вместе
    Robbaggio
    Robbaggio ответил NOVA
    вчера в 22:41
    Тот самый Реал, что переманивал Коутиньо? Ну-ну)
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    вчера в 22:21
    Я думаю Салах перейдет в Барселону
    NOVA
    NOVA
    вчера в 22:08
    ну вот опять, где Реал, там и Каталонияия свою 63 всунет!!!
    Великий Князь
    Великий Князь
    вчера в 22:07
    Ливер доит барсучков. Аха-ха)
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    вчера в 21:59
    Все возможно...
    ДСА
    ДСА
    вчера в 21:56
    Скоро вот увидите,как и Марез будет носом ворочать.
    Apsny
    Apsny
    вчера в 21:52
    За Рому против Реала прекрасно играл))).

    А так нашел свой уровень.
    Tommy Lee
    Tommy Lee
    вчера в 21:51
    Барселона почти не зарабатывает, откуда деньги то
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
    вчера в 21:50
    И вообще как легко местная школота ведётся на желтизну от непонятных источников
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
    вчера в 21:49
      Абу-Мухаммад Курбангаджиев
      Абу-Мухаммад Курбангаджиев
      вчера в 21:42
      Буду очень рад за него а гризмана пуст реал покупает
      BARCDJIN
      BARCDJIN
      вчера в 21:37
      Летом в Барсу Гризманн придёт..Араба в Реал.. Там ему место..
      Владимир Ушаков
      Владимир Ушаков
      вчера в 21:32
      Почему-то я не удивлен
      Klopp_OUT
      Klopp_OUT ответил Happyboy Barca
      вчера в 21:29
      Happyboy Barca:
      а ты видимо в бухгалтерии у барсы.
      А ты что не знал?Я уже давно там работаю и скажу тебе по секрету,мы после того как подписали контракт с Месси попали в долговую яму,а ещё трансфер Иуды обошелся 130 млн + 30 бонусы,мы в глубоком кризисе... Теперь только продажа Месси позволит купить хоть кого-нибудь,и то только на Дзюбу хватит,так что обращайся,я 100% инсайд
      Happyboy Barca
      Happyboy Barca ответил Klopp_OUT
      вчера в 21:22
      Klopp_OUT:
      Спасибо,поржал! Боюсь у Барсы денег не хватит
      а ты видимо в бухгалтерии у барсы.
      cevin cigan
      cevin cigan
      вчера в 21:22
      Он ещё вчера с детства мечтал за Ливерпуль играть....ну дела!
      Klopp_OUT
      Klopp_OUT
      вчера в 21:11
      Спасибо,поржал!
      Боюсь у Барсы денег не хватит
      nogganov_01
      nogganov_01
      вчера в 21:07
      ничего удивительного, парень стремиться получить требл
      neomessi
      neomessi
      вчера в 21:06
      Суперский игрок Салах. Не всем дано играть рядом с великами игроками в лице Иньесты и Лео.
      Но всякие Гомешы играют.. ((
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