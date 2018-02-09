Салах может перейти в «Барселону»

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в «Барселоне». Сообщается, что сам египтянин предпочел бы играть в каталонской команде, а не в «Реале», который также интересуется игроком.
Салах в текущем сезоне провел 25 матчей в чемпионате Англии, забил 21 гол и сделал семь голевых передач.
а вообще, за 250 и он ваш, как обычно, но перед этим опять опустим вас летом не продав, а отдав зимой.
а вообще, за 250 и он ваш, как обычно, но перед этим опять опустим вас летом не продав, а отдав зимой.
А так нашел свой уровень.
А так нашел свой уровень.
Боюсь у Барсы денег не хватит
Боюсь у Барсы денег не хватит
Но всякие Гомешы играют.. ((
Но всякие Гомешы играют.. ((