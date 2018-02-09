Салах может перейти в «Барселону»

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в «Барселоне». Сообщается, что сам египтянин предпочел бы играть в каталонской команде, а не в «Реале», который также интересуется игроком.

Салах в текущем сезоне провел 25 матчей в чемпионате Англии, забил 21 гол и сделал семь голевых передач.