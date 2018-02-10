«Краснодар» разгромил «Хебей Чайна Форчун»

«Краснодар» в контрольном матче на сборе в Испании разгромил китайский клуб «Хебей Чайна Форчун». Встреча завершилась со счетом 7:1. В составе «быков» хет-трик оформил Федор Смолов, по голу забили Виктор Классон, Павел Мамаев, Сергей Петров и новичок команды Олег Шатов.
«Краснодар» -«Хебей Чайна Форчун» 7:1
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Вывод : Кто-то вкладывает в воспитание росск игроков, а кто-то в росск. судей
«Краснодар» -«Хебей Чайна Форчун» 7:1
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Вывод : Кто-то вкладывает в воспитание росск игроков, а кто-то в росск. судей