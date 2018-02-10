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«Краснодар» разгромил «Хебей Чайна Форчун»

вчера, 19:06

«Краснодар» в контрольном матче на сборе в Испании разгромил китайский клуб «Хебей Чайна Форчун». Встреча завершилась со счетом 7:1. В составе «быков» хет-трик оформил Федор Смолов, по голу забили Виктор Классон, Павел Мамаев, Сергей Петров и новичок команды Олег Шатов

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Все комментарии
scikuni
scikuni ответил Против ЦСКА
сегодня в 00:34
Против ЦСКА:
"Краснодар" порезвился сегодня. Расстраивает то, что клуб вылетел из Лиги Европы. По составу он точно не слабее российской четверки.
даже посильнее некоторых если смотреть стоимость ну ты понял, просто у вас один Г а у краснодара другой Г не вор
scikuni
scikuni ответил Footbolista
сегодня в 00:33
Footbolista:
Спартак в очных встречах с Краснодаром показал как надо...
рабтак показал лишь какой убогий физрук возглавляет краснодар тормозящий его развитие
Saang
Saang ответил Footbolista
вчера в 23:03
Footbolista:
Спартак в очных встречах с Краснодаром показал как надо...
Но этот же Краснодар обыгрывает клуб которому наши недавно слились. Мне обидно
vistory
vistory ответил Footbolista
вчера в 22:39
Footbolista:
Спартак в очных встречах с Краснодаром показал как надо...
    Footbolista
    Footbolista ответил Saang
    вчера в 22:27
    Saang:
    Учись, Спартак, как надо...
    Спартак в очных встречах с Краснодаром показал как надо...
    Аквила
    Аквила ответил azures
    вчера в 21:38
    azures:
    10-1, не меньше, если убрать Шалимова и назначить судить Некокуяна.
    1-4, нужно не придумывать,а только факты.
    azures
    azures ответил Аквила
    вчера в 21:36
    Аквила:
    Краснодар-Спартак сколько?)
    10-1, не меньше, если убрать Шалимова и назначить судить Некокуяна.
    Аквила
    Аквила ответил mangoх12
    вчера в 21:34
    mangoх12:
    «Спартак» - «Хебей Чайна Форчун» 1:2 «Краснодар» -«Хебей Чайна Форчун» 7:1 ------------------------------ Вывод : Кто-то вкладывает в воспитание росск игроков, а кто-то в росск. судей
    Краснодар-Спартак сколько?)
    Egorium
    Egorium
    вчера в 21:33
    Очередной мастер-класс пупсикам.
    Apsny
    Apsny ответил mangoх12
    вчера в 21:30
    mangoх12:
    «Спартак» - «Хебей Чайна Форчун» 1:2 «Краснодар» -«Хебей Чайна Форчун» 7:1 ------------------------------ Вывод : Кто-то вкладывает в воспитание росск игроков, а кто-то в росск. судей
    Ну это ж все относительности.
    Пупсик спартач
    Пупсик спартач
    вчера в 21:00
    Зато китайцы громят Спартак!
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 20:31
    "Краснодар" порезвился сегодня.
    Расстраивает то, что клуб вылетел из Лиги Европы.
    По составу он точно не слабее российской четверки.
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    вчера в 20:23
    Поздравляю Краснодар с убедительной победой
    piercman
    piercman
    вчера в 20:18
      Saang
      Saang
      вчера в 20:15
      Учись, Спартак, как надо...
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      вчера в 20:12
      Предсказуемые лошадиные комментарии.
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath
      вчера в 20:06
      Да ну! Ацкие кабанчики нервничают поди). Молодца Быки!
      Аденн
      Аденн
      вчера в 20:04
        MIKITA463295
        MIKITA463295
        вчера в 19:39
        Молодцы,сыграли хорошо... Так и знал что некоторым персонажам неупамянуть Спартак смерти подобно...
        mс
        ответил Jum13
        вчера в 19:36
        Jum13:
        Где-то писали, что ЦСКА и Ливерпуль 7 - 0 Спартак? Даже интересно
        Лично не видел, но ничуть не удивлюсь, если писали
        гыгы
        КЭТиК
        КЭТиК
        вчера в 19:32
        Китайцы скоро решат купить Краснодар в полном составе.
        Jum13
        Jum13 ответил
        вчера в 19:32
        mс:
        А вы к Ливерпулю не пристроили? Да и вообще, всего лишь шутка)
        Где-то писали, что ЦСКА и Ливерпуль 7 - 0 Спартак? Даже интересно
        mс
        ответил Jum13
        вчера в 19:16
        Jum13:
        Пигги быстрее пристроили свой зад к чужой победе )))
        А вы к Ливерпулю не пристроили? Да и вообще, всего лишь шутка)
        mangoх12
        mangoх12
        вчера в 19:16
        «Спартак» - «Хебей Чайна Форчун» 1:2
        «Краснодар» -«Хебей Чайна Форчун» 7:1
        ------------------------------
        Вывод : Кто-то вкладывает в воспитание росск игроков, а кто-то в росск. судей
        Jum13
        Jum13 ответил
        вчера в 19:12
        mс:
        Спартак и Краснодар 8 - 3 "Хебей Чайна Форчун" :) Быки с победой!
        Пигги быстрее пристроили свой зад к чужой победе )))
        mс
        вчера в 19:11
        Спартак и Краснодар 8 - 3 "Хебей Чайна Форчун" :)
        Быки с победой!
        cska.78
        cska.78
        вчера в 19:10
        Краснодар с победой! Это тот Форчун, который тарасовку обыграл недавно :)
        Стас Марченко
        Стас Марченко ответил Faustello
        вчера в 19:09
        Faustello:
        Вы прикалываетесь??? Разгром со счетом 1-0??? Там как минимум 6-0 (смотрю 65-ю минуту)
        7:1 итоговый счет
        Faustello
        Faustello
        вчера в 19:08
        Вы прикалываетесь??? Разгром со счетом 1-0???
        Там как минимум 6-0 (смотрю 65-ю минуту)
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