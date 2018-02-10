«Бавария» справилась с «Шальке»

«Бавария» одержала победу над «Шальке» в матче 22-го тура чемпионата Германии.
Мюнхен, стадион «Альянц Арена»
«Бавария» - «Шальке» 2:1 (2:1)
Голы: Левандовски 6, Мюллер 36 - Ди Санто 29.
«Бавария»: Ульрайх, Алаба, Хуммельс, Боатенг (Зюле 71), Киммих, Хамес Родригес (Мартинес 81), Видаль, Мюллер, Рибери (Коман 77), Роббен, Левандовски.
Главный тренер: Юпп Хайнкес.
«Шальке»: Ферманн, Стамбули, Налдо, Керер, Шепф, Майер (Очипка 59), Горецка, Калиджури, Ди Санто (Коноплянка 77), Бургшталлер (Харит 65), Эмболо.
Главный тренер: Доменико Тедеско.
Предупреждения: Майер 17, Хамес Родригес 42, Бургшталлер 50, Видаль 59.
Судья: Тобиас Штилер.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее «Байер» дома проиграл «Герте».
Да ты шо?!)
Да ты шо?!)
В третьем сете стало повеселее, в восьмом раунде вообще жара началась)).
В третьем сете стало повеселее, в восьмом раунде вообще жара началась)).