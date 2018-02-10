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«Бавария» справилась с «Шальке»

вчера, 22:24
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 1Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Матч завершен

«Бавария» одержала победу над «Шальке» в матче 22-го тура чемпионата Германии.

Мюнхен, стадион «Альянц Арена»

«Бавария» - «Шальке» 2:1 (2:1)
Голы: Левандовски 6, Мюллер 36 - Ди Санто 29.

«Бавария»: Ульрайх, Алаба, Хуммельс, Боатенг (Зюле 71), Киммих, Хамес Родригес (Мартинес 81), Видаль, Мюллер, Рибери (Коман 77), Роббен, Левандовски.
Главный тренер: Юпп Хайнкес.

«Шальке»: Ферманн, Стамбули, Налдо, Керер, Шепф, Майер (Очипка 59), Горецка, Калиджури, Ди Санто (Коноплянка 77), Бургшталлер (Харит 65), Эмболо.
Главный тренер: Доменико Тедеско.

Предупреждения: Майер 17, Хамес Родригес 42, Бургшталлер 50, Видаль 59.

Судья: Тобиас Штилер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Байер» дома проиграл «Герте».

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Все комментарии
Egorium
Egorium
сегодня в 00:11
Уверенно на классе.
juvenale
juvenale
вчера в 23:37
почему не играет Пьяца7
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 23:28
Я был уверен в победе Баварии
andre_can
andre_can
вчера в 23:14
однако...
ошалевший
ошалевший ответил KLINSI
вчера в 23:01
KLINSI:
...раунд это не временной интервал... Да ты шо?!)
еслит ты про бокс,то это не игровой вид спорта
KLINSI
KLINSI ответил ошалевший
вчера в 22:52
ошалевший:
сет и раунд это не временной интервал,а тайм и период да,и не вижу разницы между ними,нам просто навязали их так называть
...раунд это не временной интервал...

Да ты шо?!)
Zen-Aku
Zen-Aku
вчера в 22:44
Баварии все не почем) Болел Баварии с победой!
ошалевший
ошалевший ответил KLINSI
вчера в 22:43
KLINSI:
Зря. В третьем сете стало повеселее, в восьмом раунде вообще жара началась)).
сет и раунд это не временной интервал,а тайм и период да,и не вижу разницы между ними,нам просто навязали их так называть
KLINSI
KLINSI ответил rector
вчера в 22:39
rector:
Смотрел 2 -й период. Скучно.
Зря.
В третьем сете стало повеселее, в восьмом раунде вообще жара началась)).
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool
вчера в 22:36
Что надо была, Бавария взяла.
rector
rector
вчера в 22:33
Смотрел 2 -й период. Скучно.
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