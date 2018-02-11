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Неймар сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов

сегодня, 12:05

Нападающий ПСЖ Неймар сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов. В 2015 году бразилец завоевал почетный трофей в составе «Барселоны».

Напомним, что следующий матч для ПСЖ в Лиге чемпионов состоится 14 февраля против «Реала». 

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 13:12
Надо бы поберечь оставшуюся кожу... Удачи Реалу в играх с парижанами!
sir_Alex
sir_Alex ответил Великий Князь
сегодня в 12:44
Великий Князь:
А на спине Эвребе.
На спине у него купола!)))))))
3uJI
3uJI
сегодня в 12:43
Чувствует,что больше не выгорит дело)
Internazionale Milano
Internazionale Milano ответил Великий Князь
сегодня в 12:42
Великий Князь:
Над кубком лицо судьи когда тот увидел панамский чемоданчик. Аха-ха)
Напомни ка кого там Барса обыграла в финале?
Великий Князь
Великий Князь ответил 311
сегодня в 12:19
311:
Значит на другой ноге набил Айтекина!)
А на спине Эвребе.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 12:19
Над кубком лицо судьи когда тот увидел панамский чемоданчик. Аха-ха)
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 12:10
Место татуажа препуций?)))
311
311
сегодня в 12:09
Значит на другой ноге набил Айтекина!)
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