Нападающий ПСЖ Неймар сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов. В 2015 году бразилец завоевал почетный трофей в составе «Барселоны».



Напомним, что следующий матч для ПСЖ в Лиге чемпионов состоится 14 февраля против «Реала».