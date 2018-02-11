Нападающий ПСЖ Неймар сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов. В 2015 году бразилец завоевал почетный трофей в составе «Барселоны».
Напомним, что следующий матч для ПСЖ в Лиге чемпионов состоится 14 февраля против «Реала».
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Нападающий ПСЖ Неймар сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов. В 2015 году бразилец завоевал почетный трофей в составе «Барселоны».
Напомним, что следующий матч для ПСЖ в Лиге чемпионов состоится 14 февраля против «Реала».