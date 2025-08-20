«Ювентус» заинтересован в возвращении Рабьо из «Марселя»

«Ювентус» заинтересован в возвращении полузащитника Адриена Рабьо, который ранее выступал за клуб из Турина с 2019 по 2024 год.
Ранее «Марсель» официально выставил футболиста сборной Франции на трансфер из-за его драки с нападающим Джоном Роу после матча первого тура чемпионата Лиги 1 против «Ренна». Руководство «Ювентуса» скандал не смущает, а главный тренер «старой синьоры» Игор Тудор считает, что Рабьо сможет усилить центральную линию команды. Сумма трансфера может составить 15 миллионов евро.
Адриен сыграл за туринский клуб 212 матчей, забив 22 гола и сделав 16 результативных передач. В прошлом году с ним не стали продлевать контракт, и он стал свободным агентом.