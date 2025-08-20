«Ювентус» заинтересован в возвращении Рабьо из «Марселя»

1755718519

вчера, 22:35

«Ювентус» заинтересован в возвращении полузащитника , который ранее выступал за клуб из Турина с 2019 по 2024 год.

Ранее «Марсель» официально выставил футболиста сборной Франции на трансфер из-за его драки с нападающим после матча первого тура чемпионата Лиги 1 против «Ренна». Руководство «Ювентуса» скандал не смущает, а главный тренер «старой синьоры» считает, что Рабьо сможет усилить центральную линию команды. Сумма трансфера может составить 15 миллионов евро.

Адриен сыграл за туринский клуб 212 матчей, забив 22 гола и сделав 16 результативных передач. В прошлом году с ним не стали продлевать контракт, и он стал свободным агентом.