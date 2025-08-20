 
«Ювентус» заинтересован в возвращении Рабьо из «Марселя»

вчера, 22:35

«Ювентус» заинтересован в возвращении полузащитника Адриена Рабьо, который ранее выступал за клуб из Турина с 2019 по 2024 год.

Ранее «Марсель» официально выставил футболиста сборной Франции на трансфер из-за его драки с нападающим Джоном Роу после матча первого тура чемпионата Лиги 1 против «Ренна». Руководство «Ювентуса» скандал не смущает, а главный тренер «старой синьоры» Игор Тудор считает, что Рабьо сможет усилить центральную линию команды. Сумма трансфера может составить 15 миллионов евро.

Адриен сыграл за туринский клуб 212 матчей, забив 22 гола и сделав 16 результативных передач. В прошлом году с ним не стали продлевать контракт, и он стал свободным агентом.

Alex_67
Alex_67
вчера в 23:06
А почему бы и не попробовать возобновить сотрудничество между Старой Синьорой и Рабьо? Расставались в прошлом году они мирно, без скандалов. Хуже точно не будет — всё-таки Адриен пять лет выступал за туринскую команду, его даже не надо вводить в курс дела. Да и не старый ещё, тридцать весной только исполнилось. Так что помощь будет взаимной, если сговорятся...
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 23:01, ред.
Юве просто смешон. Рабьо сами не продлили, теперь хотят вернуть за деньги. Дугласа Луиза подписали за огромные бабки, играть не дали, готовы вернуть в АПЛ дешевле.
