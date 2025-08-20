 
В «Зените» отреагировали на слухи о переходе Ренана в «Васку да Гама»

Jeck Denielse
сегодня в 10:22, ред.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал интерес «Васку да Гама» к защитнику «сине-бело-голубых» Роберту Ренану:

- А кто это, Роберт да Гама ?
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:57
Влип гопник фраер Шурик по самое не могу. Сначала преподнес его покупку за 15 млн, как покупку звезда, а теперь он и даром никому не нужен. Даже в Саудовской Аравии не прижился.. Бизнес по газпромовски
CCCP1922
вчера в 23:16
Надо же, это оказывается правда.
