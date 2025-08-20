В «Зените» отреагировали на слухи о переходе Ренана в «Васку да Гама»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал интерес «Васку да Гама» к защитнику «сине-бело-голубых» Роберту Ренану.
Правда ли, что «Зенит» договаривается по аренде Ренана с «Васку да Гама»? Идут переговоры.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал интерес «Васку да Гама» к защитнику «сине-бело-голубых» Роберту Ренану.
Правда ли, что «Зенит» договаривается по аренде Ренана с «Васку да Гама»? Идут переговоры.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал интерес «Васку да Гама» к защитнику «сине-бело-голубых» Роберту Ренану:
- А кто это, Роберт да Гама ?
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал интерес «Васку да Гама» к защитнику «сине-бело-голубых» Роберту Ренану:
- А кто это, Роберт да Гама ?