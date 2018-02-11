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«Севилья» сломила сопротивление «Жироны»

вчера, 15:59
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья1 : 0Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

В поединке 23 тура чемпионата Испании «Севилья» одолела «Жирону».

Севилья, стадион «Рамон Санчес Писхуан»

«Севилья» – «Жирона» – 1:0 (0:0)
Гол: Сарабия 46

Нереализованный пенальти: Адай 41.

«Севилья»: Рико, Ленгле, Меркадо, Эскудеро, Навас, Васкес (Гайс 85), Писарро, Нзонзи, Муриэль (Бен-Йеддер 64), Корреа, Сарабия (Лайун 78).
Главный тренер: Винченцо Монтелла.

«Жирона»: Буну, Эспиноса, Хуанпе, Рамальо, Гранель, Понс (Гарсия 45), Мохика (Планас 78), Адай, Олунга (Лозано 70), Гарсия, Мансанера.
Главный тренер: Пабло Мачин.

Предупреждения: Муриэль 40, Писарро 43, Гарсия 43, Адай 45+2.

Судья: Сантьяго Хайме Латре.

В другой встрече тура мадридский «Реал» разгромил «Реал Сосьедад».

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 16:31
С победой .
ДСА
ДСА
вчера в 16:12
1-0 и 0-0 почувствуйте разницу.
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