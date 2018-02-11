«Севилья» сломила сопротивление «Жироны»

В поединке 23 тура чемпионата Испании «Севилья» одолела «Жирону».
Севилья, стадион «Рамон Санчес Писхуан»
«Севилья» – «Жирона» – 1:0 (0:0)
Гол: Сарабия 46
Нереализованный пенальти: Адай 41.
«Севилья»: Рико, Ленгле, Меркадо, Эскудеро, Навас, Васкес (Гайс 85), Писарро, Нзонзи, Муриэль (Бен-Йеддер 64), Корреа, Сарабия (Лайун 78).
Главный тренер: Винченцо Монтелла.
«Жирона»: Буну, Эспиноса, Хуанпе, Рамальо, Гранель, Понс (Гарсия 45), Мохика (Планас 78), Адай, Олунга (Лозано 70), Гарсия, Мансанера.
Главный тренер: Пабло Мачин.
Предупреждения: Муриэль 40, Писарро 43, Гарсия 43, Адай 45+2.
Судья: Сантьяго Хайме Латре.
В другой встрече тура мадридский «Реал» разгромил «Реал Сосьедад».