Погребняк: «„Динамо“ выплатит мне всё, что задолжало»

Российский нападающий Павел Погребняк рассказал о своем уходе из «Динамо». Несколько дней назад гендиректор клуба Евгений Муравьев заявил, что «у клуба были железобетонные основания для расторжения контракта с Погребняком».

«Муравьев не стал уточнять об основаниях, потому что уточнять-то нечего, так как я добросовестно и ответственно выполнял свои контрактные обязательства за все то время, которое находился в „Динамо“. Придраться было не к чему. На недостоверные высказывания Муравьева в прессе насчет того, что я якобы не выкладываюсь на тренировках, стоило бы ответить по-мужски. Но я решил действовать в рамках правового поля.

Что касается моей поездки на матч „Ювентус“ - „Интер“ в день игры „Динамо“ - „Анжи“, то все было абсолютно прозрачно: это был мой выходной, а в последних четырех матчах я выступал за дублирующий состав и к основе не привлекался, даже в запас. Все произошедшее – это спланированная кампания, направленная на дискредитацию моей репутации. Чтобы вы понимали: за свою карьеру я не пропустил ни одной тренировки. А здесь речь идет вообще об игре. В каждом интервью руководство „Динамо“ намекает на то, что Погребняк получает слишком высокую зарплату и не играет. Но это версия для дилетантов – футболист не может сам себя выпускать на поле, это решает тренер, а после прихода в клуб Муравьева, похоже, всем тренерам было запрещено ставить меня в состав, пока я не откажусь от своего контракта.

Муравьев определил для себя группу игроков, у которых якобы большие зарплаты. Но тут какая ситуация – он все время говорил: „Как так, Погребняк больше меня получает!“ Его это коробило. Он сказал, мол, давайте-ка, ребят, уменьшите свои заработки, тогда будете в клубе. На это я ему в лицо четко сказал: „А вы бы, Евгений Иванович, как поступили бы, упали бы?“ Он ответил: „Я бы нет“. Я сказал, что в таком случае нам не о чем разговаривать.

„Динамо“ мне должно довольно большую сумму. И клуб выплатит все, что должен».