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Погребняк: «„Динамо“ выплатит мне всё, что задолжало»

вчера, 20:24

Российский нападающий Павел Погребняк рассказал о своем уходе из «Динамо». Несколько дней назад гендиректор клуба Евгений Муравьев заявил, что «у клуба были железобетонные основания для расторжения контракта с Погребняком». 

«Муравьев не стал уточнять об основаниях, потому что уточнять-то нечего, так как я добросовестно и ответственно выполнял свои контрактные обязательства за все то время, которое находился в „Динамо“. Придраться было не к чему. На недостоверные высказывания Муравьева в прессе насчет того, что я якобы не выкладываюсь на тренировках, стоило бы ответить по-мужски. Но я решил действовать в рамках правового поля.

Что касается моей поездки на матч „Ювентус“ - „Интер“ в день игры „Динамо“ - „Анжи“, то все было абсолютно прозрачно: это был мой выходной, а в последних четырех матчах я выступал за дублирующий состав и к основе не привлекался, даже в запас. Все произошедшее – это спланированная кампания, направленная на дискредитацию моей репутации. Чтобы вы понимали: за свою карьеру я не пропустил ни одной тренировки. А здесь речь идет вообще об игре. В каждом интервью руководство „Динамо“ намекает на то, что Погребняк получает слишком высокую зарплату и не играет. Но это версия для дилетантов – футболист не может сам себя выпускать на поле, это решает тренер, а после прихода в клуб Муравьева, похоже, всем тренерам было запрещено ставить меня в состав, пока я не откажусь от своего контракта.

Муравьев определил для себя группу игроков, у которых якобы большие зарплаты. Но тут какая ситуация – он все время говорил: „Как так, Погребняк больше меня получает!“ Его это коробило. Он сказал, мол, давайте-ка, ребят, уменьшите свои заработки, тогда будете в клубе. На это я ему в лицо четко сказал: „А вы бы, Евгений Иванович, как поступили бы, упали бы?“ Он ответил: „Я бы нет“. Я сказал, что в таком случае нам не о чем разговаривать.

„Динамо“ мне должно довольно большую сумму. И клуб выплатит все, что должен».

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Все комментарии
soccer2014
soccer2014
сегодня в 01:17
А Погребняк то не дурак, уверенно глаголит. Походу Динамо в попадосеблагодаря какому то Муравьеву, не игрока не денег.
Egorium
Egorium
сегодня в 00:24
Зачем Динамо с такими связывается?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:21
Теперь в течении полугода мы будем наблюдать, как Погребняк "разводит" клуб с крышей МВД на деньги. Правда, скорее всего, случится наоборот - деньги будет платить сам поклонник Лещенко.
ошалевший
ошалевший ответил Борисыч1
вчера в 23:35
Борисыч1:
Не понимает человек. Речь не идёт о несоблюдения контракта. Предъявы по трудовому законодательству. Какой-такой выходной в день матча, где написано?
да бухает похоже,книги лучше бы читал
ошалевший
ошалевший ответил 112910415
вчера в 23:33
112910415:
юридически этот "почти футболист", наверное, прав и суд он может выиграть что крайне прискорбно
если он думает что можно сидеть на лавке,а можно и не сидеть на лавке а сгонять в италию,игроки молодёжки играя всю игру за молодняк на след день в запасе сидят основы,думаю кинут пашу,и долго ещё это 77 питерское ещё пахнуть будет
d_fincher
d_fincher
вчера в 23:33
Не даром он заявил о себе впервые в Зените.
Борисыч1
Борисыч1
вчера в 23:26
Не понимает человек. Речь не идёт о несоблюдения контракта. Предъявы по трудовому законодательству. Какой-такой выходной в день матча, где написано?
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 23:16
Молодец - Пашка ! С людьми не выполняющими договор - так и надо ! Жаль Динамо, но надо строго наказать - в Пфл !
mangoх12
mangoх12 ответил Казанский
вчера в 23:14
Казанский:
Погребняк: «„Динамо“ выплатит мне всё, что задолжало» ---------------- Звучит как угроза.Похоже Паша вспомнил о своих друзьях из 90-х)))
Тебе вечно что -то страшное мерещится)
ziborock
ziborock ответил Штрафной_удар
вчера в 23:04
Штрафной_удар:
пипец тут какие адвокаты Динамо собрались.. вам на работе зарплату задерживали? и как вы себя вели? Не Погребняк виноват, что у нас бешеные зарплаты, не он виноват, что ему такой контракт предложили. С неба спуститесь умники-комментаторы
Когда человек работает в поте лица и ему задерживают зарплату - это одно, а когда на лавке прохлаждается или разъезжает по Европе и при этом требует зарплату - это другое! Дитя Газпрома, что тут еще сказать!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:00
В наше время нельзя с такой уверенностью говорить
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:55
Пога халявщик, но это халявщик, с которым само "Динамо" подписало полноценный контракт, и, подозреваю, им все равно придется выплатить компенсацию в полном объеме. И он прав.

Нужно было раньше думать. А теперь это только еще одно пятно на репутации команды будет. И еще одно пятно на репутацию российского футбола в целом. Теперь все игроки будут в курсе, что команды РПЛ могут действовать вполне вне рамок правового поля.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:51
только судилище рассудит, без него не обойтись....
Duke_dp
Duke_dp
вчера в 22:36
ЭТО ФИАСКО, БРАТАН!)
морозз
морозз
вчера в 22:33
Динамо само пригласило Погребняка и заключила с ним контракт, чего теперь сопли размазывать ...платите, в этом он прав! Другой вопрос аморально ли это? В этом вопросе скрывается и ответ, а сможете ли вы парни вот так взять и отказаться от двух Лямов? Так что не надо его осуждать, это его пенсия от футбола!
Штрафной_удар
Штрафной_удар
вчера в 22:32
пипец тут какие адвокаты Динамо собрались.. вам на работе зарплату задерживали? и как вы себя вели? Не Погребняк виноват, что у нас бешеные зарплаты, не он виноват, что ему такой контракт предложили. С неба спуститесь умники-комментаторы
Zeychba
Zeychba
вчера в 22:32
Формально Паша прав.
DinamoMaxx
DinamoMaxx
вчера в 22:21
за чтo???
борька
борька
вчера в 22:19
Павел молодец! Он прав во всем!
sir_Alex
sir_Alex ответил Vladimir808
вчера в 21:57
Vladimir808:
Да нет, просто ...оборзел.)
Да я шучу. Давно пора!
fcspartak
fcspartak
вчера в 21:52
в рамках правового поля у павлика наверное есть бумажка а переводе в дубль? ну или хотя бы записка от тренера что выходной разрешен?))) ну и то что бухать можно
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:40
Ай да Пашка, фокусник, ИЛЛЮЗИОНИСТ артист все, что угодно только не футболист.
Saang
Saang
вчера в 21:31
На самом деле это тот же Неймар только минус скилл
112910415
112910415
вчера в 21:27
юридически этот "почти футболист", наверное, прав
и суд он может выиграть
что крайне прискорбно
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 21:21
Если компетентные органы разберутся с Сысоевым и Погребняком в пользу ФК,,Динамо", это пойдет на пользу всему нашему футболу и даст толчок к снижению завышенных контрактов у российских игроков. Удачи ФК,,Динамо".
spartach n1
spartach n1
вчера в 21:21
Vladimir808
Vladimir808 ответил sir_Alex
вчера в 21:14
sir_Alex:
Подставили Павлика, как фраерка!)))
Да нет, просто ...оборзел.)
cpartak60
cpartak60
вчера в 21:14
за сидение на лавке требует большие деньги!чудно!
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 21:13
Погребняк решил себя жертвой выставить ? Невыйдет,все знают насколько падок он до денег,а футбол стал для него на втором месте... Когда клуб был в тяжелом положение в т.ч. и финансовом вместо того чтобы уйти в другой клуб и играть ,ведь карьера подходит к концу, он выбрал деньги и скамейку запасных тоже самое сделал когда то и Дзюба и только лишь недавно одумался...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:10
Подставили Павлика, как фраерка!)))
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