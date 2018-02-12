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Опубликован рейтинг клубов, потративших наибольшие деньги на сбор своих текущих составов

вчера, 23:47

Международный центр спортивных исследований CIES опубликовал рейтинг клубов из топ-5, потративших наибольшие деньги на формирование своих текущих составов.

Предсказуемо первым оказался «Манчестер Сити», чьи траты на покупку игроков для нынешнего ростера составили 878 млн евро.

Второе место досталось ПСЖ (805 млн евро), третье - у «Ман Юнайтед» - 747 млн евро.

Что касается чемпионатов, то наибольшие средние траты на формирование состава в АПЛ - 291 млн евро на команду. Следом идет Ла Лига - 131 млн евро, затем Серия А (124 млн евро) и Бундеслига (113 млн евро). Замыкает пятерку французская Лига 1 со средним показателем 97 млн евро на команду.

Топ-20

 Команда млн евро
 «Ман Сити» 878
 ПСЖ  805
 «Ман Юнайтед» 747
 «Барселона» 725
 «Челси»  592
 «Реал» 497
 «Ливерпуль»  461
 «Ювентус» 448
 «Арсенал» 403
 «Эвертон» 365
 «Бавария» 363
 «Тоттенхэм» 358
 «Милан» 305
 «Атлетико»  298
 «Монако» 286
 «Боруссия» Д 268
 «Рома» 262
 «Саутгемптон» 229
 «Кристал Пэлас» 225
 «Интер»  217

Недавно CIES также назвал самые дорогие составы в топ-5.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 01:13
прикольно, через одного англичане )
666roza777
666roza777 ответил 95-shishani-95
сегодня в 01:05
95-shishani-95:
Первые 4 это мешки!
Первые 6
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:41
Первые 4 это мешки!
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 00:30
Больше всех удивил Саутгемптон...
4ever Ars
4ever Ars ответил Dominators
сегодня в 00:29
Dominators:
Рейтинг бездарностей возглавляют Арсенал , Эвертон , Саутгемптон и Кристал Пэлас . Остальные хоть что - то выигрывают .
Стесняюсь спросить, а что такого выиграли Тоттенхэм и Ливерпуль?)))
Ну или Рома, Милан и Интер, раз уж они в этом списке...
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 00:27
Если траты МС оправданы, а траты ПСЖ и МЮ?
Dominators
Dominators ответил VadimR
сегодня в 00:21
VadimR:
Самое веселое, что у трети клубов из этого списка "не в коня корм" исходя из результатов выступлений!)) Вывод прост, бизнес преобладает над спортивной составляющей!
Рейтинг бездарностей возглавляют Арсенал , Эвертон , Саутгемптон и Кристал Пэлас . Остальные хоть что - то выигрывают .
311
311
сегодня в 00:09
ПСЖ 805 млн, при этом французская Лига 1 со средним показателем 97 млн евро на команду. 1 клуб почти за половину лиги кушает!)
NAZAR 007
NAZAR 007
сегодня в 00:07
Приветствую ! Поторопись, кто еще не успел ) Меньше 2-х суток до завершения
голосования на звание лучших болельщиков РФПЛ на соккере сезона 2017 /18.
Желающие и..... не желающие, и кто совсем не в курсе всего происходящего ,
могут отметиться ...и оставить свои предпочтения в блоге со ссылочкой )
https://www.soccer.ru/blogs/record/1034625
VadimR
VadimR
вчера в 23:56
Самое веселое, что у трети клубов из этого списка "не в коня корм" исходя из результатов выступлений!)) Вывод прост, бизнес преобладает над спортивной составляющей!
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