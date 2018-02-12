Опубликован рейтинг клубов, потративших наибольшие деньги на сбор своих текущих составов

Международный центр спортивных исследований CIES опубликовал рейтинг клубов из топ-5, потративших наибольшие деньги на формирование своих текущих составов.

Предсказуемо первым оказался «Манчестер Сити», чьи траты на покупку игроков для нынешнего ростера составили 878 млн евро.

Второе место досталось ПСЖ (805 млн евро), третье - у «Ман Юнайтед» - 747 млн евро.

Что касается чемпионатов, то наибольшие средние траты на формирование состава в АПЛ - 291 млн евро на команду. Следом идет Ла Лига - 131 млн евро, затем Серия А (124 млн евро) и Бундеслига (113 млн евро). Замыкает пятерку французская Лига 1 со средним показателем 97 млн евро на команду.

Топ-20

Команда млн евро «Ман Сити» 878 ПСЖ 805 «Ман Юнайтед» 747 «Барселона» 725 «Челси» 592 «Реал» 497 «Ливерпуль» 461 «Ювентус» 448 «Арсенал» 403 «Эвертон» 365 «Бавария» 363 «Тоттенхэм» 358 «Милан» 305 «Атлетико» 298 «Монако» 286 «Боруссия» Д 268 «Рома» 262 «Саутгемптон» 229 «Кристал Пэлас» 225 «Интер» 217

Недавно CIES также назвал самые дорогие составы в топ-5.