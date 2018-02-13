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Тошич: «При пустых трибунах ЦСКА был бы явным фаворитом. Теперь всё не так однозначно»

сегодня, 02:48
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА20:00 Не начался

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич, ранее выступавший за ЦСКА, поделился мнением о предстоящей игре бывшей команды против «Црвены Звезды» в 1/16 финала Лиги Европы. Тошич отметил, что «армейцам» будет не так просто играть на заполненном стадионе соперника:

«Могу подтвердить, что болельщики „Црвены Звезды“ и „Партизана“ – это нечто! Я поиграл на многих стадионах, но с такой атмосферой мало что может сравниться. Футболисты ЦСКА действительно ещё не играли при такой поддержке соперника с трибун…

В ЦСКА собраны опытные ребята. А если брать чисто футбольные качества, то, конечно, „армейцы“ сильнее.

Не знаю, почему УЕФА сначала запретил „Црвене“ проводить игру при зрителях, а потом разрешил. Но это решение – точно на руку хозяевам. При пустых трибунах ЦСКА являлся бы явным фаворитом. А сейчас уже всё не так однозначно. Болельщики – реально 12-й игрок „Црвены Звезды“. 50 тысяч фанатов будут гнать хозяев. Знаете, в чём особенность этого боления? Если на других стадионах, свою команду рьяно поддерживает только фанатский сектор, то здесь все 90 минут кричат, поют все болельщики. Понимаете, все?! Вся арена!

Но знаете, такая поддержка может и, наоборот, придать гостям больше уверенности в своих силах. В такой атмосфере ты способен в итоге поймать кураж, у тебя вырастают крылья. Если ЦСКА выдержит этот шум-гам в первые 15 минут, потом будет, безусловно, гораздо легче».

Перед гостевым матчем с «Црвеной» Тошич навестил свою бывшую команду.

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Все комментарии
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 10:56
привычка играть при пустых трибунах останется у коней на всю жизнь
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 10:25
Зоран"Не так страшен чёрт, как его малюют!" (И.В.Сталин).
Не первый раз играть в таких условиях. Прорвёмся, мы ЦСКА.
VIPded
VIPded
сегодня в 09:35
Удачи ЦСКА!!!
Jum13
Jum13 ответил Parovoznic
сегодня в 09:29
Parovoznic:
При пустых трибунах ЦСКА являлся бы явным фаворитом. Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1036198.shtml- - - - - - - - - - - Ну вот что за натура? Вродь в цска ужЕ не играет, а гинеровские замашки остались. При пустых трибунах было бы легче. Если б нам подарили пару пеналей, было бы легче. Если б соперник пропускал шесть голов из шести ударов, было бы легче. Если б судьи свистели только в нашу пользу, было бы легче... Ребята, а вы попробуйте без Гинера! Он председатель финансового комитета всего лишь РФС, а не УЕФА. Так что в Европе давайте-ка как-нить сами!
А где ты тут Гинера увидел? Или он как призрак коммунизма?
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 08:46
Сегодня увидим.
cska.78
cska.78
сегодня в 08:33
В любом случае все решится через неделю в Москве!
cska plus
cska plus
сегодня в 08:25
Всё нормально Зоран!
Parovoznic
Parovoznic
сегодня в 08:02
При пустых трибунах ЦСКА являлся бы явным фаворитом.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1036198.shtml
- - - - - - - - - - -

Ну вот что за натура? Вродь в цска ужЕ не играет, а гинеровские замашки остались.
При пустых трибунах было бы легче. Если б нам подарили пару пеналей, было бы легче. Если б соперник пропускал шесть голов из шести ударов, было бы легче. Если б судьи свистели только в нашу пользу, было бы легче...

Ребята, а вы попробуйте без Гинера! Он председатель финансового комитета всего лишь РФС, а не УЕФА. Так что в Европе давайте-ка как-нить сами!
Kerri
Kerri
сегодня в 07:37
Армейцам удачи!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 06:52
За "43" и "интеллектуальное лицо" болелам ЦСКА надо переживать, за заднюю линию старпёров у которых песок сыпется, за понтующего Понтуса и такого же, идущего по пути шведа", молодого Головина, за пешехода Дзагоева.
FILL3286
FILL3286
сегодня в 05:20
конюшню разобьют)
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