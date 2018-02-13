Тошич: «При пустых трибунах ЦСКА был бы явным фаворитом. Теперь всё не так однозначно»

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич, ранее выступавший за ЦСКА, поделился мнением о предстоящей игре бывшей команды против «Црвены Звезды» в 1/16 финала Лиги Европы. Тошич отметил, что «армейцам» будет не так просто играть на заполненном стадионе соперника:

«Могу подтвердить, что болельщики „Црвены Звезды“ и „Партизана“ – это нечто! Я поиграл на многих стадионах, но с такой атмосферой мало что может сравниться. Футболисты ЦСКА действительно ещё не играли при такой поддержке соперника с трибун…

В ЦСКА собраны опытные ребята. А если брать чисто футбольные качества, то, конечно, „армейцы“ сильнее.

Не знаю, почему УЕФА сначала запретил „Црвене“ проводить игру при зрителях, а потом разрешил. Но это решение – точно на руку хозяевам. При пустых трибунах ЦСКА являлся бы явным фаворитом. А сейчас уже всё не так однозначно. Болельщики – реально 12-й игрок „Црвены Звезды“. 50 тысяч фанатов будут гнать хозяев. Знаете, в чём особенность этого боления? Если на других стадионах, свою команду рьяно поддерживает только фанатский сектор, то здесь все 90 минут кричат, поют все болельщики. Понимаете, все?! Вся арена!

Но знаете, такая поддержка может и, наоборот, придать гостям больше уверенности в своих силах. В такой атмосфере ты способен в итоге поймать кураж, у тебя вырастают крылья. Если ЦСКА выдержит этот шум-гам в первые 15 минут, потом будет, безусловно, гораздо легче».

Перед гостевым матчем с «Црвеной» Тошич навестил свою бывшую команду.