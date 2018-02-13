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Гути: «Зидан должен остаться у руля, но как я могу не хотеть однажды возглавить „Реал“?»

сегодня, 05:56
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменЗавтра в 22:45 Не начался

Наставник юношеской команды «Реала» Гути выразил надежду, что главный тренер основной команды «сливочных» Зинедин Зидан продолжит её возглавлять, независимо от того, каким будет результат противостояния с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Зидан должен остаться у руля команды, но как я могу не хотеть однажды возглавить „Реал“?

Поединок с ПСЖ – последний шанс „Реала“ реабилитироваться, но я надеюсь, что здравый смысл восторжествует, и это не будет последним шансом Зидана. Мы не можем забыть то, что он сделал для клуба.

Для ПСЖ это также последний шанс, поскольку победы в Лиге 1 или Кубке Франции для них будет недостаточно».

Напомним, первую встречу между «Реалом» и ПСЖ будет обслуживать итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки.

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Все комментарии
bestclub
bestclub ответил ДСА
сегодня в 11:08
ДСА:
Есди Реал проиграет ПСЖ Зидан должен уйти.
Не должен уйти , Зидан выиграл столько титулов за короткий период , самое главное 2 ЛЧ, надо дать ему шанс построить новую команду , ведь на некоторые позиции на поле , откровенно нужны другие футболисты . Только надо хорошо обдумать кого покупать, не обидев остальных-запасных , а то и Иско, Асенсио, Васкес тоже уйдут ....
konstantin_t
konstantin_t
сегодня в 10:09
Гути был бы достойной сменой, но пожалуй рановато
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 08:25
Да ладно,может когда то Зидан и был талантливым игроком,но талантливым тренером он не был никогда. Просто ему повезло оказаться в удачное время в удачном месте,когда Реалу откровенно пёрло. А как только полоса везения кончилась тут и выяснилось что как тренер Зидан совершенный ноль и руководить командой такого уровня он не в состоянии. Теперь ждём разгрома Реала парижанами и торжественного выпинывания Зизу с Сантьяго Бернабеу)
No problem
No problem
сегодня в 07:53
Рановато тебе думать о первой команде.
Начни с какого нибудь середняка,а потом дальше больше.
Думаю это последний сезон Зизу.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:29
Есди Реал проиграет ПСЖ Зидан должен уйти.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:05
Дождемся окончание чемпионатов
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