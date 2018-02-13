Гути: «Зидан должен остаться у руля, но как я могу не хотеть однажды возглавить „Реал“?»

Наставник юношеской команды «Реала» Гути выразил надежду, что главный тренер основной команды «сливочных» Зинедин Зидан продолжит её возглавлять, независимо от того, каким будет результат противостояния с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Зидан должен остаться у руля команды, но как я могу не хотеть однажды возглавить „Реал“?

Поединок с ПСЖ – последний шанс „Реала“ реабилитироваться, но я надеюсь, что здравый смысл восторжествует, и это не будет последним шансом Зидана. Мы не можем забыть то, что он сделал для клуба.

Для ПСЖ это также последний шанс, поскольку победы в Лиге 1 или Кубке Франции для них будет недостаточно».

Напомним, первую встречу между «Реалом» и ПСЖ будет обслуживать итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки.