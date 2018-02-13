Азар вошёл в тройку лучших игроков «Челси» по показателю «гол+пас» в АПЛ

Полузащитник «Челси» Эден Азар, отправивший два мяча в ворота «Вест Бромвича» в матче 27-го тура АПЛ (3:0), вошёл в тройку лучших игроков в истории лондонского клуба по показателю «гол+пас» в чемпионате Англии.

Теперь на счету бельгийского футболиста 68 забитых мячей. Всего он принял участие в 105 голах «синих» в АПЛ, отдав ещё 37 результативных передач.

По этому показателю в «Челси» Азара опережают только Дидье Дрогба (159 голов и передач) и Фрэнк Лэмпард (237).