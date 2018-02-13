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Азар вошёл в тройку лучших игроков «Челси» по показателю «гол+пас» в АПЛ

сегодня, 06:42

Полузащитник «Челси» Эден Азар, отправивший два мяча в ворота «Вест Бромвича» в матче 27-го тура АПЛ (3:0), вошёл в тройку лучших игроков в истории лондонского клуба по показателю «гол+пас» в чемпионате Англии.

Теперь на счету бельгийского футболиста 68 забитых мячей. Всего он принял участие в 105 голах «синих» в АПЛ, отдав ещё 37 результативных передач. 

По этому показателю в «Челси» Азара опережают только Дидье Дрогба (159 голов и передач) и Фрэнк Лэмпард (237).

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Все комментарии
Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 12:31
Лэмпарда не догнать
The Frei
The Frei ответил Атлетико Мадрид
сегодня в 09:46
Атлетико Мадрид:
Азару нужно остаться в Челси!
Я хоть и рад что в Челси играет Азар, но я не вижу смысла Эдену оставаться тут.Челси нужно перестраивать команду, это займет минимум года 2, а Азар уже не молод, что бы ждать перестройку, поэтому ему лучше перейти в Барсу например, с Суаресом, Месси, Коутиньо он взял бы последний не достающий трофей - ЛЧ.

Как болельщик Челси, я хочу что бы Азар остался.
Как болельщик Азара, я хочу что бы Эден ушел в топ-клуб.
loko7
loko7
сегодня в 09:44
Старается попасть в Реал.
Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид
сегодня в 09:37
Азару нужно остаться в Челси!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 08:35
Так рано??
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 07:13
Пусть останется в Челси
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