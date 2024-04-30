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Кейн — рекордсмен по результативным действиям среди англичан за сезон в ЛЧ

30 апреля 2024, 23:47

Нападающий «Баварии» Харри Кейн забил гол в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

Игрок записал на свой счёт 11-е голевое действие в текущем сезоне в турнире (8+3). Таким образом, он установил новый рекорд среди англичан по количеству результативных действий за сезон в ЛЧ.

Форвард обошёл по этому показателю Дэвида Бекхэма (10 — 1998/99) и Стивена Джеррарда (10 — 2007/08).

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Все комментарии
2572zjy4v4s9
2572zjy4v4s9
вчера в 07:20
Нынешняя Бавария только на Кейне и держится.
hxwqe7ry745s
hxwqe7ry745s
вчера в 02:21
Прилично наколотил нынче Гарик
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 01:10
Кейн старается. выдающийся игрок. уже забил 43 гола за 43 матча за Баварию!
только Мбаппе поддерживает его темп по забивания голов.
И не забывааем, что играл англичанин против самого свирепого защитника в Европе, которого видели мадридские полисмены))) и форварды других клубов...защитник который устанавливает свои правила с такой яростью, что даже Холанда оставил в тени. Антонио Рюдигер. Этот монстр в обороне.
да, нужно больше показать в Мадриде. но и защитники Бавари не должны его подвести)) сыграть понадежней надо.
STVA 1
STVA 1
вчера в 00:11
Надо забивать во втором матче
sihafazatron
sihafazatron
30 апреля в 23:55
Молодец Кейн, но сегодня мог и побольше сделать
Гость
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