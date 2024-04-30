Кейн — рекордсмен по результативным действиям среди англичан за сезон в ЛЧ

Нападающий «Баварии» Харри Кейн забил гол в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом».
Игрок записал на свой счёт 11-е голевое действие в текущем сезоне в турнире (8+3). Таким образом, он установил новый рекорд среди англичан по количеству результативных действий за сезон в ЛЧ.
Форвард обошёл по этому показателю Дэвида Бекхэма (10 — 1998/99) и Стивена Джеррарда (10 — 2007/08).
только Мбаппе поддерживает его темп по забивания голов.
И не забывааем, что играл англичанин против самого свирепого защитника в Европе, которого видели мадридские полисмены))) и форварды других клубов...защитник который устанавливает свои правила с такой яростью, что даже Холанда оставил в тени. Антонио Рюдигер. Этот монстр в обороне.
да, нужно больше показать в Мадриде. но и защитники Бавари не должны его подвести)) сыграть понадежней надо.
только Мбаппе поддерживает его темп по забивания голов.
И не забывааем, что играл англичанин против самого свирепого защитника в Европе, которого видели мадридские полисмены))) и форварды других клубов...защитник который устанавливает свои правила с такой яростью, что даже Холанда оставил в тени. Антонио Рюдигер. Этот монстр в обороне.
да, нужно больше показать в Мадриде. но и защитники Бавари не должны его подвести)) сыграть понадежней надо.