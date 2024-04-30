Кейн — рекордсмен по результативным действиям среди англичан за сезон в ЛЧ

1714510050

30 апреля 2024, 23:47

Нападающий «Баварии» забил гол в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

Игрок записал на свой счёт 11-е голевое действие в текущем сезоне в турнире (8+3). Таким образом, он установил новый рекорд среди англичан по количеству результативных действий за сезон в ЛЧ .

Форвард обошёл по этому показателю Дэвида Бекхэма (10 — 1998/99) и Стивена Джеррарда (10 — 2007/08).