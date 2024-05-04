«Жирона» — «Барселона». Прогноз на матч Ла Лиги (04.05.2024)

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сегодня, 16:17

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение «Барсе», а коэффициент на их победу составляет 2.35. Успех хозяев оценивается по коэффициенту 2.8 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.85.

На результативный матч с исходом ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 1.73. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.1. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.45.

Форма команд

«Жирона» не выдержала конкуренции в борьбе за чемпионство в Испании, но свое место в Лиге чемпионов на следующий сезон клуб определенно заслужил. Команда сейчас идет на третьем месте с 71 баллом и уступает нынешнему сопернику два пункта. Таким образом в случае победы «Жирона» обойдет своих городских соседей в таблице и выйдет на вторую строчку. В прошлом туре команда на выезде одолела «Лас-Пальмас» (2:0), а ранее разгромила «Кадис» (4:1).

«Барселона» после вылета из Лиги чемпионов доигрывает сезон и постарается не пустить «Жирону» на вторую строчку. Сейчас «сине-гранатовые» сами идут на втором месте с 73 баллами и опережают конкурента на два пункта, а потому проигрывать ему в личной встрече никак нельзя, а победа, наоборот, укрепит позиции в таблице. Два последних матча «Барселоны» завершились победой над «Валенсией» (4:2) и поражением от «Реала» на выезде (2:3).

Информация для ставок

«Жирона» выиграла и проиграла по пять поединков в Ла Лиге за последнее время

Четыре из пяти последних матчей «Барселоны» завершились тоталом больше 4.5 мячей

«Жирона» проиграла три из пяти последних матчей с «Барселоной»

Прогноз

«Барселона» выглядит неуверенно и вряд ли будет слишком доминировать в игре с «Жироной», которая снова начала побеждать. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на успех хозяев по коэффициенту 2.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.