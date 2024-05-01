Модрич стал самым возрастным игроком «Реала», сыгравшим в Лиге чемпионов

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич стал самым возрастным игроком «сливочных», сыгравшим в Лиге чемпионов (38 лет 234 дня). Он превзошёл достижение Ференца Пушкаша.
Напомним, в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграл вничью с «Баварией».
мозг команды, держащий нити игры в своих руках.
в знаменитом матче на Уэмбли Хорватия с Лука Модрича вынесла за борт англичан (3:2) и тем самым помогла сб.Гуса Хиддинка отобраться на Евро 2008.
а у нас не было той самой крутой победы над оранжевой сборной)))
ну а Тоттенхэм все ещё грезит трофеями...
мозг команды, держащий нити игры в своих руках.
в знаменитом матче на Уэмбли Хорватия с Лука Модрича вынесла за борт англичан (3:2) и тем самым помогла сб.Гуса Хиддинка отобраться на Евро 2008.
а у нас не было той самой крутой победы над оранжевой сборной)))
ну а Тоттенхэм все ещё грезит трофеями...