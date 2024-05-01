Модрич стал самым возрастным игроком «Реала», сыгравшим в Лиге чемпионов

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вчера, 09:11

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии стал самым возрастным игроком «сливочных», сыгравшим в Лиге чемпионов (38 лет 234 дня). Он превзошёл достижение Ференца Пушкаша.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграл вничью с «Баварией».