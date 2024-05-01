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Модрич стал самым возрастным игроком «Реала», сыгравшим в Лиге чемпионов

вчера, 09:11
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич стал самым возрастным игроком «сливочных», сыгравшим в Лиге чемпионов (38 лет 234 дня). Он превзошёл достижение Ференца Пушкаша.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграл вничью с «Баварией».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:29
великий хорват.
мозг команды, держащий нити игры в своих руках.
в знаменитом матче на Уэмбли Хорватия с Лука Модрича вынесла за борт англичан (3:2) и тем самым помогла сб.Гуса Хиддинка отобраться на Евро 2008.
а у нас не было той самой крутой победы над оранжевой сборной)))
ну а Тоттенхэм все ещё грезит трофеями...
544xeautrpe4
544xeautrpe4
вчера в 09:26
Старый конь борозды ещё не портит.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:13
И третьим среди всех остальных клубов за всю историю полуфиналов Лиги Чемпионов. Впереди только Мальдини и Костакурта.
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