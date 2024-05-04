«Реал Мадрид» обыграл «Кадис» на «Сантьяго Бернабеу»

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вчера, 19:12

Мадридский «Реал» обыграл «Кадис» в матче 34-го тура испанской Примеры со счётом 3:0.

За «сливочных» забили (51'), (68') и (90+3').

По итогу матча «Реал» остаётся на первом месте, а «Кадис» — на 18-м.