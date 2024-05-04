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«Реал Мадрид» обыграл «Кадис» на «Сантьяго Бернабеу»

вчера, 19:12
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 0Логотип футбольный клуб КадисКадисМатч завершен

Мадридский «Реал» обыграл «Кадис» в матче 34-го тура испанской Примеры со счётом 3:0.

За «сливочных» забили Браим Диас (51'), Джуд Беллингем (68') и Хоселу (90+3').

По итогу матча «Реал» остаётся на первом месте, а «Кадис» — на 18-м.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:38
Реал с победой, папа Карло дал отдохнуть некоторым игрокам перед Баварией
FERIS
FERIS
вчера в 21:49
Реал с победой и Чемпионством!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:58
с чемпионством, бланкос!
до нового сезона лиги чемпионов!
мансити ждет вас))
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:44
С победой лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков!!! Реал Мадрид играл на очень сильном расслабоне. Карло Анчелотти дал отдохнуть игрокам, которые должны играть против Баварии в ответном матче. Конечно же выпустил некоторых, для тонуса, так скажем. Беллингол опять включился, вышел и сразу же забил. Браим Диас очень красивый положил. Ну и гол Хоселу, который сделал для него Начо Фернандес. А то у Хоселу никак не летел мяч в сетку. Начо очень хорошо сыграл, сегодня можно похвалить его игру. Понятно, что соперник слабый, но всё равно... Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!! Ла Лигу навряд ли упустим, надо делать акцент на Лигу Чемпионов УЕФА!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 20:37
Конечно, не у всех в "резерве" Куртуа, Милитао, Лука Модрич и Браимушка)

Но это урок Доминатору, который вообще шанса лавке не даёт, а у "Реала" сколько игроков в ростере, столько, кто-то меньше, кто-то больше, но играют.

Даже Скюальос, каким бы он ни был медленным и тупым, и то игр пять выходил в основе. У Артеты же Момо зачем-то продлили и вообще без шансов держат, Смита-Роу так же, Виейру тож, а ведь это всё игроки уровня лучше Скюальоса и такого же формата.
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:32
И это резервом
112910415
112910415
вчера в 19:42
чемпион не расслабляется !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:35
Даша Исаева в студии объясняет Буланову тактику "Реала", топ-эксперта пригласили)
eleven LC
eleven LC ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:30
Неплохо!
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:26
Думаю в преддверии чемпионства Реала , другого результата и не могло быть! Разве только хотелось бы 2-0!На другом сайте поставил!
shur
shur ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 19:22
...а Я не чувствую, Я уже праздную! И под Баварию шнапсом закупаюсь ....!
x2uz4fx83tce
x2uz4fx83tce
вчера в 19:20
Этот результат ожидаем. Всё идёт по плану Реала!!!
eleven LC
eleven LC
вчера в 19:20
Ждём матч Жирона-Барселона
Есть предчувствие что Реал чемпион!
shur
shur
вчера в 19:15
...ждём радостную телегу из Каталонии...!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:12, ред.
Прекрасная игра! Много финтов, много обводок, чудесный гол Диаса, гол, который Джуд соорудил сразу после выхода.

Даже Милитао заметил, что Куртуа совсем без мяча, чтобы размять друга, он прозорливо несколько раз отпускал игроков "Кадиса" один на один, поэтому в копилку Куртуа можно сразу записать несколько сейвов.

Основные игроки отдохнули перед ответкой с "Баварией", как и планировалось, резерв покуражился, так что всё прекрасно)

Настроение у ребят прекрасное, как Начо в конце, вместо того, чтобы забить, отдал на Хоселу.

Себальос великолепен, как обычно, особенно понравилось, как остановил прорыв Беллингема в конце, отняв у него мяч) Жду, пока он, наконец, отъедет)

Теперь ждём подарков от "Жироны", вдвойне за лучшую каталонскую команду будем болеть))
Гость
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