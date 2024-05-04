«Реал Мадрид» обыграл «Кадис» на «Сантьяго Бернабеу»

Мадридский «Реал» обыграл «Кадис» в матче 34-го тура испанской Примеры со счётом 3:0.
За «сливочных» забили Браим Диас (51'), Джуд Беллингем (68') и Хоселу (90+3').
По итогу матча «Реал» остаётся на первом месте, а «Кадис» — на 18-м.
Мадридский «Реал» обыграл «Кадис» в матче 34-го тура испанской Примеры со счётом 3:0.
За «сливочных» забили Браим Диас (51'), Джуд Беллингем (68') и Хоселу (90+3').
По итогу матча «Реал» остаётся на первом месте, а «Кадис» — на 18-м.
Даже Милитао заметил, что Куртуа совсем без мяча, чтобы размять друга, он прозорливо несколько раз отпускал игроков "Кадиса" один на один, поэтому в копилку Куртуа можно сразу записать несколько сейвов.
Основные игроки отдохнули перед ответкой с "Баварией", как и планировалось, резерв покуражился, так что всё прекрасно)
Настроение у ребят прекрасное, как Начо в конце, вместо того, чтобы забить, отдал на Хоселу.
Себальос великолепен, как обычно, особенно понравилось, как остановил прорыв Беллингема в конце, отняв у него мяч) Жду, пока он, наконец, отъедет)
Теперь ждём подарков от "Жироны", вдвойне за лучшую каталонскую команду будем болеть))
Даже Милитао заметил, что Куртуа совсем без мяча, чтобы размять друга, он прозорливо несколько раз отпускал игроков "Кадиса" один на один, поэтому в копилку Куртуа можно сразу записать несколько сейвов.
Основные игроки отдохнули перед ответкой с "Баварией", как и планировалось, резерв покуражился, так что всё прекрасно)
Настроение у ребят прекрасное, как Начо в конце, вместо того, чтобы забить, отдал на Хоселу.
Себальос великолепен, как обычно, особенно понравилось, как остановил прорыв Беллингема в конце, отняв у него мяч) Жду, пока он, наконец, отъедет)
Теперь ждём подарков от "Жироны", вдвойне за лучшую каталонскую команду будем болеть))
Но это урок Доминатору, который вообще шанса лавке не даёт, а у "Реала" сколько игроков в ростере, столько, кто-то меньше, кто-то больше, но играют.
Даже Скюальос, каким бы он ни был медленным и тупым, и то игр пять выходил в основе. У Артеты же Момо зачем-то продлили и вообще без шансов держат, Смита-Роу так же, Виейру тож, а ведь это всё игроки уровня лучше Скюальоса и такого же формата.
Но это урок Доминатору, который вообще шанса лавке не даёт, а у "Реала" сколько игроков в ростере, столько, кто-то меньше, кто-то больше, но играют.
Даже Скюальос, каким бы он ни был медленным и тупым, и то игр пять выходил в основе. У Артеты же Момо зачем-то продлили и вообще без шансов держат, Смита-Роу так же, Виейру тож, а ведь это всё игроки уровня лучше Скюальоса и такого же формата.