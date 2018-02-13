Мостовой: «Зинченко? Сейчас и я в „Манчестер Сити“ не затеряюсь»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о выступлении экс-игрока «Уфы» Александра Зинченко за «Манчестер Сити».

В этом сезоне номинальный хавбек часто играет у Хосепа Гвардиолы левого защитника.

«Не знаю, комфортно ли ему там. По-моему, пока он многовато ошибается на этой позиции. С другой стороны, в составе команды, которая 80 процентов времени владеет мячом, вы и меня сейчас поставьте, я там, поверьте, не затеряюсь (смеется). Так что пока для меня игра украинца в команде Гвардиолы вызывает больше вопросов, чем ответов.

Многие не понимают, почему Зинченко там оказался. Посмотрим. Ясно, что Гвардиола любит футболистов такого плана – маленьких, шустрых, резких. Но пока я не увидел в нем твердого игрока основы „МС“», - сказал Мостовой.

Зинченко перешел в «Сити» в 2016 году.