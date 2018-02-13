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Мостовой: «Зинченко? Сейчас и я в „Манчестер Сити“ не затеряюсь»

вчера, 15:50

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о выступлении экс-игрока «Уфы» Александра Зинченко за «Манчестер Сити».

В этом сезоне номинальный хавбек часто играет у Хосепа Гвардиолы левого защитника.

«Не знаю, комфортно ли ему там. По-моему, пока он многовато ошибается на этой позиции. С другой стороны, в составе команды, которая 80 процентов времени владеет мячом, вы и меня сейчас поставьте, я там, поверьте, не затеряюсь (смеется). Так что пока для меня игра украинца в команде Гвардиолы вызывает больше вопросов, чем ответов.

Многие не понимают, почему Зинченко там оказался. Посмотрим. Ясно, что Гвардиола любит футболистов такого плана – маленьких, шустрых, резких. Но пока я не увидел в нем твердого игрока основы „МС“», - сказал Мостовой.

Зинченко перешел в «Сити» в 2016 году.

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Все комментарии
Кайзер Созе
Кайзер Созе
вчера в 19:17
конечно, с такой то шевюлюрой, можно зараз все шкафчики почистить!
Robinson
Robinson
вчера в 18:43
В молодости я думаю даже усилил бы
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool
вчера в 18:29
Лишь бы ляпнуть
112910415
112910415
вчера в 17:55
..." но я должен прерваться : Гвардиола на второй линии!"
vistory
vistory
вчера в 17:10
Мостовой скоро окончательно сменит Рейнгольда.
311
311
вчера в 16:42
Давай-ка лучше в Спартак, Саня!)
cska.78
cska.78
вчера в 16:34
Федуну предложи свои услуги, да бегай на открывашке!
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:02
Провакационный заголовок, вырванный из контекста.
cska plus
cska plus
вчера в 16:00
Как и полагается хрюше, мостовому надо повыпендивоться.
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