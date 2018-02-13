Экс-хавбек «Барселоны» и «Ман Сити» будет играть в одной команде с Аршавиным

Израильский полузащитник Гай Ассулин стал игроком «Кайрата». Контракт рассчитан на два года.

В юном возрасте футболист присоединился к «Барселоне», а летом 2009 года дебютировал в основной команде каталонцев, выступив против «Тоттенхэма». После этого хавбек перешел в «Манчестер Сити», играл в «Гранаде», «Мальорке», «Хапоэле» из Тель-Авива. Последним его клубом был испанский «Сабадель».

Также игрок имеет опыт выступления за молодёжную и национальную сборные Израиля.

Напомним, что в составе «Кайрата» продолжает выступать российский полузащитник Андрей Аршавин, который в ноябре 2017 года продлил с клубом контракт.