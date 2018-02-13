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Экс-хавбек «Барселоны» и «Ман Сити» будет играть в одной команде с Аршавиным

вчера, 18:15

Израильский полузащитник Гай Ассулин стал игроком «Кайрата». Контракт рассчитан на два года.

В юном возрасте футболист присоединился к «Барселоне», а летом 2009 года дебютировал в основной команде каталонцев, выступив против «Тоттенхэма». После этого хавбек перешел в «Манчестер Сити», играл в «Гранаде», «Мальорке», «Хапоэле» из Тель-Авива. Последним его клубом был испанский «Сабадель». 

Также игрок имеет опыт выступления за молодёжную и национальную сборные Израиля. 

Напомним, что в составе «Кайрата» продолжает выступать российский полузащитник Андрей Аршавин, который в ноябре 2017 года продлил с клубом контракт.

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Все комментарии
zenit advokaat
zenit advokaat
вчера в 19:48
гай инсуллин?? я уже испугался подумал у андрюши сахар в крови поднялся
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 19:32
Насмешка над мечтавшим играть за Барсу Аршавиным ))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:19
Опустился на дно.
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 18:54
Может и 20 февраля с нами сыграет.
Faustello
Faustello
вчера в 18:24
Вот это да! Вот это взрыв! Ого!
juchok
juchok
вчера в 18:23
ЗАГОЛОВОК ЖАРА!!!!
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