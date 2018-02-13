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«Црвена Звезда» и ЦСКА голов не забивали

вчера, 21:51
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» и ЦСКА сыграли вничью. Отметим, что полузащитник «армейцев» Александр Головин получил желтую карточку и ответный поединок пропустит.

Белград, стадион «Райко Митич»

«Црвена Звезда» – ЦСКА  – 0:0

«Црвена Звезда»: Борян, Родич, Ле Таллек, Савич, Стойкович, Йовичич, Дональд, Радоньич (Срнич 76), Крстичич, Бен Набуан, Пешич (Рачич 85).
Главный тренер: Владан Милойевич.

ЦСКА: Акинфеев, Вернблум, В. Березуцкий, Васин, Кучаев, Натхо, Фернандес, Головин, Дзагоев, Муса, Витиньо (Чалов 84).
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.

Предупреждения: В. Березуцкий 19, Головин 22.

Судья: Павел Рачковски.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

Ответная встреча состоится 21 февраля в Москве.

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Все комментарии
Давуд
Давуд
сегодня в 01:09
А если Звезда забьет быстрый гол и уйдут в оборону???
Цска нужен был выездной гол
неброско
неброско
вчера в 23:56
Дзагоев совсем не помощник Цска,мало того что косячит ещё и другим за свои косяки пихает. Муса показал по какой причине так глубоко его в Лестере держали. Но хотя всё таки это первый оф матч в году так что давайте будем посмотреть
vistory
vistory
вчера в 23:55
Как всегда, опозорится в ЛЕ один спартак, больше некому.
Russian_spb
Russian_spb
вчера в 23:52
приемлимый результат.
Saang
Saang ответил falloutfun
вчера в 23:48
falloutfun:
2016 год породил новое существо-конебаклан.Мутко принимал роды.
У Гинера
falloutfun
falloutfun
вчера в 23:44
2016 год породил новое существо-конебаклан.Мутко принимал роды.
Saang
Saang ответил piercman
вчера в 23:39
piercman:
я тебе указал только направление, куда копать. а в караулах спартачи начинают обвинять меня стабильно каждое утро, уже привык)
Зачем копать? Мне на рыбалку сейчас не надо, а кроме нее, тех до кого я могу там докопаться никуда не употребишь... ))
piercman
piercman ответил Saang
вчера в 23:37
Saang:
Эм.... Когда я сказал про извилины то не тебя имел ввиду... Не, серьезно, друг, надо что-то делать с твоей самооценкой)))Мне вообще до барабана кто там жалуется - разбираться еще из-за всякой шняги. А с дизлайками конебакланной клоносекты мы коллективными усилиями хрюнделей справимся)
я тебе указал только направление, куда копать. а в караулах спартачи начинают обвинять меня стабильно каждое утро, уже привык)
неброско
неброско
вчера в 23:36
Акинфеев божина
cska.78
cska.78 ответил Vane4ek
вчера в 23:35
Vane4ek:
Дома ЦСКА своего не упустит!) Обязаны выходить в 1/8 !))
Удачи вам с французами!
fcspartak
fcspartak ответил piercman
вчера в 23:33
piercman:
зачем придумывать, если у меня на стене висит шаблон, который я годами пополняю. там, короче, про зулусов, баню, дезеувов в одном столбике. во втором - позор, тарасовка, хряки. в третьем - федун, судьи, чемоданы. ну, там побольше слов, конечно, это я тебе для примера. короче, берёшь любые тезисы и комбинируешь их в любом порядке. если у ваших бомбануло - комбинация оказалась верной)
постер у тебя на стене с молло висит)
Saang
Saang ответил piercman
вчера в 23:30
piercman:
к слову, какой-то спартач недавно писал, что на новой версии сайта видно, кто именно нажал караул. не знаю, правда или нет - не проверял. но ты можешь попробовать. может, хоть меня перестанешь подозревать)
Эм.... Когда я сказал про извилины то не тебя имел ввиду... Не, серьезно, друг, надо что-то делать с твоей самооценкой)))Мне вообще до барабана кто там жалуется - разбираться еще из-за всякой шняги. А с дизлайками конебакланной клоносекты мы коллективными усилиями хрюнделей справимся)
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Vane4ek
вчера в 23:29
Удачи в ответной игре вам ,Игорь молодец пока больше некого хвалить,Головин что то там на всех бросался чего то,это лишнее
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Tommy Lee
вчера в 23:27
А ты смотрю умный конь,всех учишь уму разуму,вы от сербов отскочили и радуетесь,в мае поговорим когда чемп закончится,а так я сегодня за вас болел но такие умные как ты всю малину портят
piercman
piercman ответил Saang
вчера в 23:25
Saang:
Ответить нельзя потому что у кого-то кнопка жалобы нажимается вперед мозговых извилин. Хотя мы точно знаем что в этом замешаны конебакланы... А если по теме, то могли хотя бы голами обменяться, да, а так дома получим хоррор
к слову, какой-то спартач недавно писал, что на новой версии сайта видно, кто именно нажал караул. не знаю, правда или нет - не проверял. но ты можешь попробовать. может, хоть меня перестанешь подозревать)
Vane4ek
Vane4ek
вчера в 23:24
Дома ЦСКА своего не упустит!) Обязаны выходить в 1/8 !))
Saang
Saang ответил bsww
вчера в 23:20
bsww:
жаль, что после Вашего ответа нельзя дать ответ. А так 1-1 в гостях лучше, чем 0-0, поэтому это плохо, что не забил. А да, Вы правы 1-1 дома и домой, а 0-0 - валидол, ибо пропусти и забей - домой, а не пенальти (которые были бы справедливей)
Ответить нельзя потому что у кого-то кнопка жалобы нажимается вперед мозговых извилин. Хотя мы точно знаем что в этом замешаны конебакланы...

А если по теме, то могли хотя бы голами обменяться, да, а так дома получим хоррор
Великолепный
Великолепный ответил cska.78
вчера в 23:20
cska.78:
Молодчики :)
Красавцы!
cska.78
cska.78
вчера в 23:14
Молодчики :)
spartach n1
spartach n1 ответил Tommy Lee
вчера в 23:13
Tommy Lee:
я тебе уже говорил, что у тебя проблемы если ты мужчину от женщины не можешь отличить, но ты же пупсик, у вас все там такие похоже.
Некоторые нарочно стараются чтобы их не отличили,тебе ли не знать ?))
bsww
bsww ответил Saang
вчера в 23:12
Saang:
Здесь явно должна быть фотка моих ног но сюда может заглянуть сами-знаете-кто и 83аться насмерть, а я не хочу сидеть за непредумышленное...
жаль, что после Вашего ответа нельзя дать ответ. А так 1-1 в гостях лучше, чем 0-0, поэтому это плохо, что не забил. А да, Вы правы 1-1 дома и домой, а 0-0 - валидол, ибо пропусти и забей - домой, а не пенальти (которые были бы справедливей)
Великолепный
Великолепный
вчера в 23:11
Игорь по-настоящему выручил ЦСКА дважды, когда футболисты «Црвены Звезды» были близки к забитому мячу. В первом тайме капитан армейцев нейтрализовал удар Неманьи Радоньича, который вывалился один на один с вратарем, а вскоре после перерыва Акинфеев в прыжке достал коварно пущенный Александаром Пешичем мяч. Игорь не купался в сэйвах, но сработал очень полезно, точечно выручив свою команду.
Tommy Lee
Tommy Lee ответил spartach n1
вчера в 23:11
spartach n1:
Ну некоторые баб на аву ставят,как не стыдно айяй-яй ?))
я тебе уже говорил, что у тебя проблемы если ты мужчину от женщины не можешь отличить, но ты же пупсик, у вас все там такие похоже.
EAGuar As
EAGuar As ответил LOpp
вчера в 23:02
Нули на табло устроили всех.
Решили отложить решение до московской поддержки.
spartach n1
spartach n1 ответил Tommy Lee
вчера в 23:01
Tommy Lee:
Опять чужие картинки, самому придумать как всегда не хватает мозга у тебя.
Ну некоторые баб на аву ставят,как не стыдно айяй-яй ?))
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил LOpp
вчера в 23:00
LOpp:
классные перфоманс сегодня сделали фанаты ЦЗ
...ЗачётнО !
Tommy Lee
Tommy Lee ответил spartach n1
вчера в 23:00
spartach n1:
Единственное что зажгли кони в этом матче :)
Опять чужие картинки, самому придумать как всегда не хватает мозга у тебя.
piercman
piercman ответил Charismatic
вчера в 23:00
Charismatic:
Бомбить будет только у недалеких. Для остальных ты выглядишь очешь и очень глупо
фигово, что ты это воспринимаешь серьёзно. сайт, между прочим, развлекательный)
piercman
piercman ответил AntiherQ1488
вчера в 22:58
AntiherQ1488:
С твоими конфетками- фиг уснешь)
и не поспоришь)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил piercman
вчера в 22:57
С твоими конфетками- фиг уснешь)
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