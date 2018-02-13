«Црвена Звезда» и ЦСКА голов не забивали

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» и ЦСКА сыграли вничью. Отметим, что полузащитник «армейцев» Александр Головин получил желтую карточку и ответный поединок пропустит.
Белград, стадион «Райко Митич»
«Црвена Звезда» – ЦСКА – 0:0
«Црвена Звезда»: Борян, Родич, Ле Таллек, Савич, Стойкович, Йовичич, Дональд, Радоньич (Срнич 76), Крстичич, Бен Набуан, Пешич (Рачич 85).
Главный тренер: Владан Милойевич.
ЦСКА: Акинфеев, Вернблум, В. Березуцкий, Васин, Кучаев, Натхо, Фернандес, Головин, Дзагоев, Муса, Витиньо (Чалов 84).
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.
Предупреждения: В. Березуцкий 19, Головин 22.
Судья: Павел Рачковски.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
Ответная встреча состоится 21 февраля в Москве.