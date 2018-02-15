Инфантино: «Хочу, чтобы Буффон работал в ФИФА»

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал непопадание сборной Италии на чемпионат мира в России, а также заявил, что хочет видеть вратаря «Скуадра Адзурры» Джанлуиджи Буффона в структуре организации.

«Мне грустно, что Италия не попала на чемпионат мира. Я чуть не плакал - первый итальянский президент ФИФА в истории, а на мундиале не будет сборной Италии. Но в любом случае те, кто попали на мундиаль, заслужили это.

Может ли Буффон получить должность в ФИФА? Я собираюсь лично поговорить с ним на этот счет».