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«Анжи» проведет товарищеский матч с «Ахматом» во время третьего зимнего сбора

сегодня, 12:58

Пресс-служба «Анжи» сообщает, что махачкалинская команда проведет пять товарищеских матчей во время третьего зимнего сбора. Отметим, что 19 февраля состоится контрольная встреча против «Ахмата».

«В пятницу, 16 февраля, наша команда сыграет с питерским „Динамо“. Команду из северной столицы возглавляет известный в прошлом футболист Александр Точилин. В текущем первенстве ФНЛ динамовцы занимают пятую строчку и ведут борьбу за право на участие в стыковых матчах.

В понедельник, 19 февраля, махачкалинцы проведут сразу две игры. На утро запланирована встреча с грузинским коллективом „Колхети-1913“ из города Поти. В прошлом сезоне эта команда заняла девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Грузии.

Вечером того же дня „жёлто-зелёные“ померятся силами с грозненским „Ахматом“. Подопечные Михаила Галактионова также проводят третий тренировочный сбор в Турции и расположились неподалеку от нашей команды.

В следующую пятницу, 23 февраля, „Анжи“ ждет поединок с еще одним представителем чемпионата Грузии – командой „Шукура“ из Кобулети. В сезоне 2017 клуб занял десятое место.

В заключительном товарищеском матче, перед возвращением в Россию, „жёлто-зелёные“ встретятся с белорусским „Слуцком“. В прошлом сезоне клуб из одноименного города занял седьмое место», - передает пресс-служба.

Напомним, что во время второго зимнего сбора «Анжи» одержал победу во всех четырех контрольных встречах. 

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:39
Вот это точно нормальный товарищеский матч между соседями.
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