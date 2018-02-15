Батшуайи добыл для «Боруссии» чудесную победу над «Аталантой»

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы дортмундская «Боруссия» добыла волевую победу над «Аталантой».
Боруссия, стадион «Сигнал Идуна Парк»
«Боруссия» – «Аталанта» – 3:2 (1:0)
Голы: Шюррле 30, Батшуайи 65, Батшуайи 90+1 — Иличич 51, Иличич 56.
«Боруссия»: Бюрки, Папастатопулос, Топрак, Тольян, Пищек, Ройс (Гетце 62), Вайгль (Дахуд 81), Кастро, Батшуайи, Шюррле, Пулишич (Исак 85).
Главный тренер: Петер Штегер.
«Аталанта»: Бериша, Кальдара (Паломино 85), Масиелло, Толой, Фройлер, Кристанте, Де Рон, Спинаццола, Хатебур, Гомес (Госенс 76), Иличич (Петанья 89).
Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини.
Предупреждения: Вайгль 24, Кристанте 26, Пищек 34, Хатебур 58, Шюррле 58, Батшуайи 83.
Судья: Даниэль Стефански.
В параллельном матче «Марсель» разгромил «Брагу».
Учись, Обамеянг, как реализовывать свои моменты!))
Начало второго тайма провалили, конечно, нельзя было так прижиматься. Бюрки и Тольян - это просто нечто. Но хорошо, что не развалились и взяли себя в руки. Батшуаи, Шюррле и Гётце - лучшие! Пулишичу не везло в завершающей стадии, Ройс потихоньку форму набирает.
Теперь надо не отдать это преимущество в Италии. Вперёд, БВБ!
Учись, Обамеянг, как реализовывать свои моменты!))
Начало второго тайма провалили, конечно, нельзя было так прижиматься. Бюрки и Тольян - это просто нечто. Но хорошо, что не развалились и взяли себя в руки. Батшуаи, Шюррле и Гётце - лучшие! Пулишичу не везло в завершающей стадии, Ройс потихоньку форму набирает.
Теперь надо не отдать это преимущество в Италии. Вперёд, БВБ!