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Батшуайи добыл для «Боруссии» чудесную победу над «Аталантой»

вчера, 22:56
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)3 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы дортмундская «Боруссия» добыла волевую победу над «Аталантой».

Боруссия, стадион «Сигнал Идуна Парк»

«Боруссия» – «Аталанта» – 3:2 (1:0)
Голы: Шюррле 30, Батшуайи 65, Батшуайи 90+1 — Иличич 51, Иличич 56.

«Боруссия»: Бюрки, Папастатопулос, Топрак, Тольян, Пищек, Ройс (Гетце 62), Вайгль (Дахуд 81), Кастро, Батшуайи, Шюррле, Пулишич (Исак 85).
Главный тренер: Петер Штегер.

«Аталанта»: Бериша, Кальдара (Паломино 85), Масиелло, Толой, Фройлер, Кристанте, Де Рон, Спинаццола, Хатебур, Гомес (Госенс 76), Иличич (Петанья 89).
Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини.

Предупреждения: Вайгль 24, Кристанте 26, Пищек 34, Хатебур 58, Шюррле 58, Батшуайи 83.

Судья: Даниэль Стефански.

В параллельном матче «Марсель» разгромил «Брагу».

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Все комментарии
Бригант 669
Бригант 669
сегодня в 01:21
кто уходит с челси сразу расцветает!!!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 01:18
а я говорил Конте, дай поиграть Батшуаи в старте более длительній отрезок, хоть матчей 5 - должен прокнуть. Но нет, не послушал упертыш))
Inside91
Inside91
сегодня в 01:12
3-2 дома?Что-то не похоже на чудесную победу, скорее выстраданную )
Медив
Медив ответил fanliverpoolfan
сегодня в 00:59
fanliverpoolfan:
А что ориги феерит?или феерил до перехода в Ливерпуль
До перехода в Ливерпуль он играл за сборную, после - перестал. Раскрыли талант парня, ага
la-respect0
la-respect0
сегодня в 00:54
Аталанту с выходом в 1/8 ))
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Медив
сегодня в 00:27
Медив:
Угу, Ориги про это твитни
А что ориги феерит?или феерил до перехода в Ливерпуль
Fuad Samedzadeh
Fuad Samedzadeh
сегодня в 00:20
Ярмоленко по ходу на полировку сядет
Медив
Медив ответил fanliverpoolfan
сегодня в 00:18
fanliverpoolfan:
Ушел из челси начал феерить доказано что челси губят таланты
Угу, Ориги про это твитни
ceret
ceret ответил Медив
вчера в 23:56
Медив:
Там скорее всего прописаны отступные. Так что с такой игрой Миши, это вполне реально что и покупка
При заключении арендного соглашения по Батшуайи дортмундский клуб хотел включить опцию выкупа в контракт. Челси в свою очередь желал установить фиксированную сумму выкупа бельгийского форварда, но руководство немецкой стороны отказалось от такого варианта.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
вчера в 23:55
Ушел из челси начал феерить доказано что челси губят таланты
Медив
Медив ответил Капитан Смoллетт
вчера в 23:39
Капитан Смoллетт:
он в оренде
Там скорее всего прописаны отступные. Так что с такой игрой Миши, это вполне реально что и покупка
ckori
ckori
вчера в 23:31
Так и не понял что это была за игра?Видимо спартак уж наигрался в ЛЕ!А сколь было шума!
Nickless
Nickless ответил Goger90
вчера в 23:26
Goger90:
Так 3:2 или 0:1?
Сейчас все правильно. Спасибо за внимательность
311
311
вчера в 23:24
Миша, вернись, я всё прощу!)
Goger90
Goger90
вчера в 23:22
Так 3:2 или 0:1?
ХУБУЛ
ХУБУЛ
вчера в 23:15
Молодцы,но всё равно слабо. Много пропустили.
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт ответил ZENIT GOAL
вчера в 23:08
ZENIT GOAL:
Вот покупка так покупка! Учись, Обамеянг, как реализовывать свои моменты!)) Начало второго тайма провалили, конечно, нельзя было так прижиматься. Бюрки и Тольян - это просто нечто. Но хорошо, что не развалились и взяли себя в руки. Батшуаи, Шюррле и Гётце - лучшие! Пулишичу не везло в завершающей стадии, Ройс потихоньку форму набирает. Теперь надо не отдать это преимущество в Италии. Вперёд, БВБ!
он в оренде
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 23:05
у Ярмолы травма?
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
вчера в 23:03
Вот покупка так покупка!
Учись, Обамеянг, как реализовывать свои моменты!))
Начало второго тайма провалили, конечно, нельзя было так прижиматься. Бюрки и Тольян - это просто нечто. Но хорошо, что не развалились и взяли себя в руки. Батшуаи, Шюррле и Гётце - лучшие! Пулишичу не везло в завершающей стадии, Ройс потихоньку форму набирает.
Теперь надо не отдать это преимущество в Италии. Вперёд, БВБ!
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