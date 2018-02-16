Начо летом перейдет из «Реала» в «Рому»

«Рома» продолжает проявлять интерес к защитнику «Реала» Начо. Боссы итальянского клуба рассматривают вариант с подписанием футболиста следующим летом.
Действующее соглашение Начо с «Реалом» истекает летом 2020 года.
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«Рома» продолжает проявлять интерес к защитнику «Реала» Начо. Боссы итальянского клуба рассматривают вариант с подписанием футболиста следующим летом.
Действующее соглашение Начо с «Реалом» истекает летом 2020 года.
Но как по мне, не тянет он в Реале. Нужны более быстрые и сильные защитники
Но как по мне, не тянет он в Реале. Нужны более быстрые и сильные защитники
Клуб уровня Реала пропускают уж непростительно много голов.
Клуб уровня Реала пропускают уж непростительно много голов.