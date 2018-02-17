«Манчестер Юнайтед» желает заполучить полузащитника «Ниццы»

По данным из английского источника, полузащитник «Ниццы» Жан Мишель Сери находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».



Сообщается, что главный тренер английского клуба Жозе Моуриньо лично заинтересован в трансфере 26-летнего футболиста. В минувшее зимнее трансферное окно МЮ уже предпринимал попытки подписать игрока, однако французы запрашивали слишком большую сумму. Предполагается, что «Юнайтед» продолжит попытки заключить контракт с Сери летом. Ориентировочная трансферная стоимость хавбека составляет 33 млн фунтов.