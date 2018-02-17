«Краснодар» представил сборную десятилетия

Пресс-служба «Краснодара» представила символическую сборную из игроков команды по итогам первых 10 лет с момента основания клуба.



«Наконечником нашей символической сборной за всю историю существования „Краснодара“ стал форвард Федор Смолов! Мы поздравляем Федора и всех остальных игроков, попавших в Dream Team десятилетия и благодарим болельщиков за участие!» - сообщает пресс-служба.

Наконечником нашей символической сборной за всю историю существования @FCKrasnodar стал форвард Федор Смолов! За него отдали свои голоса две трети болельщиков!



Мы поздравляем Федора и всех остальных игроков, попавших в Dream Team десятилетия и благодарим болельщиков за участие! pic.twitter.com/0FMcCAThBU — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 17 февраля 2018 г.