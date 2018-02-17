«Краснодар» представил сборную десятилетия

Пресс-служба «Краснодара» представила символическую сборную из игроков команды по итогам первых 10 лет с момента основания клуба.
«Наконечником нашей символической сборной за всю историю существования „Краснодара“ стал форвард Федор Смолов! Мы поздравляем Федора и всех остальных игроков, попавших в Dream Team десятилетия и благодарим болельщиков за участие!» - сообщает пресс-служба.
для кого-то был кумиром,а то что он болеет за свиней его личное дело
для кого-то был кумиром,а то что он болеет за свиней его личное дело
Надеюсь в следующей сборной большинство будут составлять собственные воспитанники.
А главное, чтобы "Краснодар" начал регулярно завоевывать титулы.
Надеюсь в следующей сборной большинство будут составлять собственные воспитанники.
А главное, чтобы "Краснодар" начал регулярно завоевывать титулы.
Это клубное в угоду серёжи из магнита...
Это клубное в угоду серёжи из магнита...
Там изначально и позиции были напутаны и варианты игроков не все.
Так что это хрень!
Там изначально и позиции были напутаны и варианты игроков не все.
Так что это хрень!
Игроков,которые играли в ФНЛ за Краснодар нет здесь или кто-то играл?
Игроков,которые играли в ФНЛ за Краснодар нет здесь или кто-то играл?
Это, кста, логично
Это, кста, логично