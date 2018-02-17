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Италия. Серия А 2017/2018, 25 тур1X2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 26 тур1X2
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«Краснодар» представил сборную десятилетия

сегодня, 11:38

Пресс-служба «Краснодара» представила символическую сборную из игроков команды по итогам первых 10 лет с момента основания клуба.

«Наконечником нашей символической сборной за всю историю существования „Краснодара“ стал форвард Федор Смолов! Мы поздравляем Федора и всех остальных игроков, попавших в Dream Team десятилетия и благодарим болельщиков за участие!» - сообщает пресс-служба.

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Все комментарии
Pan43r zzzz
Pan43r zzzz ответил 311
сегодня в 15:05
311:
Так я об этом и писал, за последние 10 лет через Зенит прошло около полтинника футболистов, если не больше. Даже в Челси текучка поскромнее!)
И вся эта толпа сидела на лавке и курила бамбук.Их можно только записать в лавочников десятилетия.
311
311 ответил nikolah
сегодня в 14:47
nikolah:
я к тому что Зенит несколько таких сборных может представить,т.к основан достаточно давно,а Краснодар основан в 2007,если память не подводит
Так я об этом и писал, за последние 10 лет через Зенит прошло около полтинника футболистов, если не больше. Даже в Челси текучка поскромнее!)
nikolah
nikolah ответил 311
сегодня в 14:42
311:
Забыл спросить, а какое значение имеет возраст клуба в сборной десятилетия?)
я к тому что Зенит несколько таких сборных может представить,т.к основан достаточно давно,а Краснодар основан в 2007,если память не подводит
311
311 ответил nikolah
сегодня в 14:37
nikolah:
ну естественно,Зениту 93 года!
Забыл спросить, а какое значение имеет возраст клуба в сборной десятилетия?)
nikolah
nikolah ответил 311
сегодня в 14:33
311:
Тут только одна интрига, включили бы мясного Панова в одну из сборных или нет?)
думаю да,когда-то он был очень хорош)
для кого-то был кумиром,а то что он болеет за свиней его личное дело
311
311 ответил nikolah
сегодня в 14:32
nikolah:
ну естественно,Зениту 93 года!
Тут только одна интрига, включили бы мясного Панова в одну из сборных или нет?)
nikolah
nikolah ответил 311
сегодня в 14:29
311:
Слабаки! Зенит представил бы штук пять таких сборных десятилетия!)
ну естественно,Зениту 93 года!
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 14:17
Хорошая команда! Были бы в таком составе, играли бы пятыми нашими в ЛЕ!...)))
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 14:00
Да, какой же все - таки молодой этот клуб! Клуб с амбициями, прекрасным составом и с достижениями. Успехов Краснодару в этом сезоне и отличных матчей!
311
311
сегодня в 13:57
Слабаки! Зенит представил бы штук пять таких сборных десятилетия!)
Roger Young
Roger Young ответил Hesus_4erez_us
сегодня в 13:29
Hesus_4erez_us:
Лаборде и рядом с Перейрой не стоял. Перейра-топ игрок для нашего чемпионата
мне оба игрока симпатичны. Но из двух более эффективным считаю Лаборде.
Эллочка
Эллочка
сегодня в 13:29
Что скажет ZООFILL3286 ?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:24
Хороший состав.
Надеюсь в следующей сборной большинство будут составлять собственные воспитанники.
А главное, чтобы "Краснодар" начал регулярно завоевывать титулы.
ATHLETIC CLUB
ATHLETIC CLUB
сегодня в 13:04
Истории совсем нет у Краснодара.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:56
можно согласиться, а можно не соглашаться
Это клубное в угоду серёжи из магнита...
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил Roger Young
сегодня в 12:55
Лаборде и рядом с Перейрой не стоял. Перейра-топ игрок для нашего чемпионата
Faustello
Faustello
сегодня в 12:54
Не обращайте внимание, по кривой голосовалке голосовала школотень.
Там изначально и позиции были напутаны и варианты игроков не все.
Так что это хрень!
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 12:51
ахаха, а великого форварда и лучшего бомбардира чемпионата России Мовсисяна и близко нет)
Брулин
Брулин
сегодня в 12:42
Дикань красавчик. Хотя не так много играл.
Игроков,которые играли в ФНЛ за Краснодар нет здесь или кто-то играл?
LOpp
LOpp
сегодня в 12:39
едва в лимит уложились.
Parovoznic
Parovoznic ответил grafff
сегодня в 12:38
grafff:
Почти сегодняшний состав
Тож обратил внимание.
Это, кста, логично
Roger Young
Roger Young
сегодня в 12:34
Енджейчик тоже посильнее Петрова был. Но тогда получается из русских останется только Мамаев и Смолов. Поэтому сделали политкорректную версию.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 12:24
Я бы вместо Мартыновича поставил Рагнара Сигурдсона. Вместо Перейры взял бы Лаборде или Ари.
grafff
grafff
сегодня в 12:15
Почти сегодняшний состав
Parovoznic
Parovoznic ответил Живанильда
сегодня в 12:13
Живанильда:
Лучше бы Арутюнян рассказал как он не по спортивному принципу два раза перескакивал из одной лиги в другую.
Лучше бы ты не нёс пургу.
DXTK
DXTK
сегодня в 12:07
А сколько они воспитанников за 10 выпустили?
Живанильда
Живанильда
сегодня в 11:55
Лучше бы Арутюнян рассказал как он не по спортивному принципу два раза перескакивал из одной лиги в другую.
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