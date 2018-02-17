Арбитр отменил гол МЮ по кривым линиям на видеоповторе

Арбитр матча 5-го раунда Кубка Англии «Хаддерсфилд» - «Манчестер Юнайтед» (0:2) Кевин Фрэнд отменил гол полузащитника манкунианцев Хуана Маты после просмотра видеоповтора, которые в тестовом режиме применяются в матчах этого турнира.

Во время трансляции игры была показана графика, по которой арбитр принимал решение, с кривой и не совсем верно спроецированной линией.

После этого британские футбольные эксперты усомнились в верности принятия решения и представили корректную версию линии офсайда, где уже всё не так однозначно.

В целом эпизод вызвал немало споров у общественности, которая пришла к выводу, что систему нужно дорабатывать.