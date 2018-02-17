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Арбитр отменил гол МЮ по кривым линиям на видеоповторе

вчера, 23:03
Хаддерсфилд ТаунЛоготип футбольный клуб Хаддерсфилд Таун0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Арбитр матча 5-го раунда Кубка Англии «Хаддерсфилд» - «Манчестер Юнайтед» (0:2) Кевин Фрэнд отменил гол полузащитника манкунианцев Хуана Маты после просмотра видеоповтора, которые в тестовом режиме применяются в матчах этого турнира.

Во время трансляции игры была показана графика, по которой арбитр принимал решение, с кривой и не совсем верно спроецированной линией.

Арбитр отменил гол МЮ по кривым линиям на видеоповторе

После этого британские футбольные эксперты усомнились в верности принятия решения и представили корректную версию линии офсайда, где уже всё не так однозначно.

Арбитр отменил гол МЮ по кривым линиям на видеоповторе

В целом эпизод вызвал немало споров у общественности, которая пришла к выводу, что систему нужно дорабатывать.

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Все комментарии
RDeanW
RDeanW ответил Mamaev
сегодня в 03:05
Mamaev:
Типичный маргарин не хочет видеть очевидного. https://www.youtube.com/watch?v=0gOVwGi3UrI Больше всего я поражён был, когда фаны реала и комментаторы говорили что на 1 минуте чистый пеналь))
спасибо, хорошее видео) вы так упорно кричали, что роналду фолил в момент второго гола, а тут четко видно, что дичайший нырок игрока псж) ну и зацеп тони - чистая пенка, плюс рука рамоса в естественном, которую он в этом эпизоде пытался прижать к себе. еще раз спасибо) теперь все сомнения в верности арбитра в этих эпизодах отпала
Mamaev
Mamaev ответил cevin cigan
сегодня в 01:56
cevin cigan:
Вроде и очки одел,а всё равно ни черта не видишь! Какие 100%пенали?Какой на хрен нырок?
Типичный маргарин не хочет видеть очевидного.

Больше всего я поражён был, когда фаны реала и комментаторы говорили что на 1 минуте чистый пеналь))
cevin cigan
cevin cigan ответил Mamaev
сегодня в 01:36
Mamaev:
Если не видел нырки Тони и Луки, а так же руку рамоса - очки следовало бы одеть тебе)
    Mamaev
    Mamaev ответил cevin cigan
    сегодня в 01:27
    cevin cigan:
    Вроде и очки одел,а всё равно ни черта не видишь! Какие 100%пенали?Какой на хрен нырок?
    Если не видел нырки Тони и Луки, а так же руку рамоса - очки следовало бы одеть тебе)
    cevin cigan
    cevin cigan ответил Mamaev
    сегодня в 00:43
    Mamaev:
    После того позора в Мадриде я бы не говорил о судьях. Левейшая пенка за нырок тони, который к тому же был в офсайде. И не поставленная 100% за руку рамоса, которая возможно спасла реал от гола. Это не считая более мелких, штрафной за нырок модрича и левый офсайд при выходе 2в1 у Мбаппе
    Вроде и очки одел,а всё равно ни черта не видишь! Какие 100%пенали?Какой на хрен нырок?
    Mamaev
    Mamaev ответил RDeanW
    сегодня в 00:19
    RDeanW:
    примерно так арбитры видят офсайды у соперников барсы) ну и каталонские, соотвественно, наоборот)
    После того позора в Мадриде я бы не говорил о судьях. Левейшая пенка за нырок тони, который к тому же был в офсайде. И не поставленная 100% за руку рамоса, которая возможно спасла реал от гола. Это не считая более мелких, штрафной за нырок модрича и левый офсайд при выходе 2в1 у Мбаппе
    311
    311
    сегодня в 00:14
    Кто-то в пэйнте эти линии рисовал?)
    gentlewolf
    gentlewolf ответил RMUKMU
    сегодня в 00:12
    RMUKMU:
    "Корректная версия" линии офсайда тоже не параллельна линии штрафной.
    с чего это?
    SWANSEA CITY
    SWANSEA CITY ответил Red_team
    вчера в 23:51
    Red_team:
    На одной линии, в таком случае трактуется в пользу атаки, зря не засчитали
    Присмотрись получше!
    Виталик ManUtd Rus
    Виталик ManUtd Rus
    вчера в 23:43
    смешно )))
    RMUKMU
    RMUKMU
    вчера в 23:39
    "Корректная версия" линии офсайда тоже не параллельна линии штрафной.
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA
    вчера в 23:31
    хахахахахаха
    Так же в мемах рисуют прикола ради
    Red_team
    Red_team ответил SWANSEA CITY
    вчера в 23:24
    SWANSEA CITY:
    Микро положение вне игры все же есть.
    На одной линии, в таком случае трактуется в пользу атаки, зря не засчитали
    Red_team
    Red_team
    вчера в 23:23
    Ахахаха, они от руки эту линию рисуют? Да еще и под мухой поди чертили, какой позор =)
    SWANSEA CITY
    SWANSEA CITY
    вчера в 23:10
    Микро положение вне игры все же есть.
    Капитан Смoллетт
    Капитан Смoллетт
    вчера в 23:10
    так а что за система такая я не понимаю? комментатор за 30 секунд определил что не было, че они там по 5 минут выдумывают да и еще линии какие-то выресовывают)))
    drug01
    drug01
    вчера в 23:10
    Судьи всегда будут с этой техникой в трудном положении....
    RDeanW
    RDeanW
    вчера в 23:06
    примерно так арбитры видят офсайды у соперников барсы) ну и каталонские, соотвественно, наоборот)
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