Салах: «30 голов за „Ливерпуль“ - отличный результат»

Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал свое голевое обилие за английскую команду. В этом сезоне 25-летний футболист забил 30 голов во всех турнирах за мерсисайдцев.



«30 голов за „Ливерпуль“ - отличный результат, прекрасные ощущения от такого достижения. Это нечто потрясающее, я очень доволен своим результатом, но я должен продолжать и дальше стараться.



Каждый день я стараюсь совершенствоваться. Я чувствую себя прекрасно. А в будущем будет только лучше».



Ранее Робби Фаулер заявил, что Мохамеду Салаху по силам забить 40 голов в этом сезоне.