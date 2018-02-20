«Лацио» обошел «Интер» в турнирной таблице Серии А

В поединке 25-го тура Серии А «Лацио» одолел «Верону» и вышел на четвертое место в турнирной таблице. «Интер», уступивший «Дженоа», опустился на пятую строчку.
Рим, стадион «Олимпико»
«Лацио» – «Верона» – 2:0 (0:0)
Голы: Иммобиле 56, Иммобиле 60
«Лацио»: Стракоша, Уоллес, де Врей, Раду (Мурджа 81), Марушич, Милинкович-Савич, Пароло, Лулич, Лукаку (Рамос 75), Альберто, Иммобиле (Кайседо 84).
Главный тренер: Симоне Индзаги.
«Верона»: Андраде, Болдор, Караччоло, Вукович, Фарес, Ромуло, Бюхель (Кальвано 58), Валоти, Ридер (Петкович 68), Верде (Ааронс 64), Кин.
Главный тренер: Фабио Пеккья.
Предупреждения: Андраде 53.
Судья: Джанпаоло Кальварезе.
«Соккер.ру» вел онлайн- трансляцию данного поединка.