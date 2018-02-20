Зидан: «Я буду сражаться за то, чтобы остаться в „Реале“ навсегда»

Наставник «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что хотел бы остаться в мадридском клубе на долгие годы:

«Иногда отвечаешь на вопросы о своем будущем с сомнениями, но пока я не устану от своей работы, буду продолжать.

Мне здесь хорошо, и я продолжу бороться. При этом я предпочитаю двигаться шаг за шагом. Длинный ли контракт или нет, я двигаюсь шаг за шагом. Это помогает мне быть сильным.

Я буду сражаться за то, чтобы остаться здесь навсегда».

Ранее 45-летний специалист назвал работу тренера в «Реале» изнурительной.