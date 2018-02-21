Роббен: «Не скажу, что я думаю по поводу своего непопадания в основу „Баварии“»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал тот факт, что он не попал в стартовый состав команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бешикташем» (5:0). Голландец появился на поле только под занавес первого тайма, заменив травмированного Хамеса Родригеса.

«„Бавария“ не очень хорошо играла в первом тайме, но красная карточка Виды, конечно, нам помогла. Мы допустили слишком много ошибок в первой половине, на которые нам указал тренер в перерыве. Во втором тайме „Бавария“ заиграла уже намного лучше, создав уйму моментов.

Очевидно, я был разочарован своим непопаданием в стартовый состав, но больше ничего говорить не буду, иначе окажусь в офисе спортивного директора».