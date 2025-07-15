«Тёмные лошадки» РПЛ качественно усилились летом. Кое-кто готов бороться даже за топ-5

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15 июля 2025, 10:17

Они привлекут большое внимание в новом чемпионате.

«Рубин» и «Ростов» – за скобками

Всё же это классические «тёмные лошадки». В том плане, что они вроде из года в год занимают довольно высокие позиции, им не приходится бороться за выживание. Но, во-первых, это уже прыжок выше головы, учитывая бюджеты команд в сравнении с большими клубами. А во-вторых, при стечении обстоятельств они могут прыгнуть ещё выше. У «Ростова» был сезон-22/23, когда команда длительный отрезок боролась со «Спартаком» за серебро чемпионата. И после этого южане сохраняют позиции в топ-10. Даже после ухода Карпина. Сейчас в команде слишком турбулентная обстановка. Слухи о кардинальных изменениях в руководстве не оправдались, Альба после успешной весны остался. При этом не удалось сохранить сразу двух лидеров: Осипенко и Комличенко.

Зато на первый план готов выйти «Рубин». Главный успех казанцев – сохранение Мирлинда Даку. Форвард принёс команде аномальное количество очков – вряд ли кто-то в одиночку оказывает такое же влияние на результат. Албанцу давно было пора уходить на повышение – и в межсезонье должен был произойти трансфер в «Зенит». По слухам, петербуржцы с учётом бонусов были готовы заплатить требуемые казанцами 10 млн евро. В последний момент сделка сорвалась, клуб на этом фоне продлил контракт.

Клуб и до этого держался довольно высоко, вдобавок высока вероятность сохранить всех лидеров, возможно, удастся усилиться. Если к этому добавится прежняя стабильность и мотивация Даку, а также просадка кого-то из грандов, то на третий год Рахимова в «Рубине» может сложиться феноменальный результат. Предпосылки точно есть.

«Акрон» – альтернатива «Крыльям»

В последние годы новички из Первой лиги редко задерживаются в элите. В этом плане финиш «Акрона» в топ-10 в РПЛ на первый же сезон – абсолютное откровение. Тольяттинцам пришлось непросто – и победа над «Факелом» была единственной на дистанции в семь туров.

При этом как только команда адаптировалась к новым скоростям, «Акрон» рванул из стыков в топ-10 и оттуда уже не выпадал. Первая половина чемпионата уже показала качество состава тольяттинцев: «красно-белые» с трудом набирают очки с командами выше классом, однако против коллективов ниже уровнем ошибок минимум. Да и с соперниками своей весовой категории статистика добротная.

«Акрону» пока удаётся сохранять своих лидеров, главный тренер тоже на месте. Теперь, когда прошёл адаптационный период, стабильность костяка позволит замахнуться ещё выше.

По Махачкале вопросы

В прошлом сезоне новички собрались довольно крепкие – и то же, что про «Акрон», можно сказать относительно махачкалинского «Динамо». В клубе организовался интересный крепкий и цельный проект – Курбан Бердыев заложил фундамент, на котором начал строить Хасанби Биджиев. Качественные новички и строгая организация позволили нести угрозу даже топ-клубам. Так удалось связать «Краснодар» на старте чемпионата и повторить то же самое со «Спартаком». Во второй половине сезона были ничья с «Локомотивом» и победа над теми же «красно-белыми».

Правда, здесь есть оговорка. При том, что тренер тот же, а клуб сохраняет выбранный вектор на рынке, сохранить костяк в неприкосновенности не удалось. «Ахмат» забрал креативного хавбека «бело-голубых» Эгаша Касинтуру и ещё одного полузащитника – Абакара Гаджиева. С трансферами на вход тоже негладко, так что в отношении «Динамо» есть сомнения. Понятно, что дисциплина и управляемость останутся козырями. Но команда со скромными возможностями и до этого боролась за выживание – прошлый сезон завершили только на 11-м месте. А теперь к этому добавились кадровые потери.

«Сочи» – второй заход Морено в РПЛ

В декабре 2023 года Морено – бывшего тренера сборной Испании и «Монако» – привезли, чтобы тушить пожар в «Сочи». Тогда опыт в Премьер-лиге был крайне скомканным и непонятным – наслоилась и необходимость спасаться с последнего места в таблице, и кардинальное обновление состава зимой. Трёх месяцев оказалось мало, чтобы сработаться с командой.

Но полноценный сезон в Первой лиге пошёл на пользу. Южане сработались с испанским менеджером, спокойно подошли к стыкам, сыграли так, чтобы выйти на «Пари НН» и, победив в ответном матче, вернулись в элиту.

Сейчас команда понимает требования тренера, плюс летом уже провели качественную кампанию и подобрали сильных даже по меркам РПЛ исполнителей. На флангах атаки появились Зиньковский и Ежов, также пришёл Игнатов. Понятно, что к экс-игрокам «Спартака» в их прошлой команде было немало вопросов – но в «Сочи» нет такой конкуренции и Морено не станет разбрасываться такими исполнителями, постарается найти к ним подход.

С такой группой атаки и таким тренером сочинцы вполне могут сходу закрепиться в топ-10 – особенно если просядут конкуренты.

«Балтике» не придётся бороться за выживание

Главная сила «Балтики» – единство руководства и тренерского штаба. Когда ставка на Грищенко ожидаемо не оправдалась и пришёл Андрей Талалаев, все объединились вокруг тренера. За какие-то 11 туров «балтийцы» поднялись с шестой строчки на первую – и уже никому не отдавали лидерство.

Трансферную кампанию провели по всем канонам. Укрепили легионерский блок – укомплектовали центральную ось и взяли форварда. Плюс подписали россиян, которые ранее качественно проявили себя в Премьер-лиге. Мингиян Бевеев покинул «Урал» – «шмели» остались в Первой лиге, а защитник соскучился по выступлениям в РПЛ . И арендовали у «Ростова» Даниила Уткина – полузащитник в последнее время стагнирует, но первый год в «Ростове» показал, что это качественный футболист.

С таким подбором игроков адаптация должна пройти гладко, вопрос – насколько быстро новички интегрируются в систему Талалаева.

«Ахмат» замахнулся на восьмёрку

После провального прошлого сезона грозненцы делают всё, чтобы в новом не пришлось бороться за выживание. Усиление привезли по-настоящему качественное. Прежде всего, вернули Мохамеда Конате. Форвард был лидером «Ахмата», но решил сменить обстановку. Теперь легионер готов вернуться в Грозный. Плюс подписали Брайана Мансилью, который сделал себе имя в «Оренбурге». У Махачкалы перехватили игроков, которые регулярно появлялись в старте: Касинтуру и Гаджиева. Мануэл Келиану и Максим Сидоров – укрепление обороны.

С таким подбором игроков грозненцы не должны плестись в подвале таблицы. Но есть и риск. Главным тренером назначили Александра Сторожука, который, за исключением короткого отрезка в «Краснодаре», не показал ничего убедительного. Это может снизить потенциал коллектива.