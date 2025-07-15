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Защитник «Челси»: «Думаю, Клубный чемпионат мира будет важнее ЛЧ»

вчера, 11:38

Защитник «Челси» Леви Колуилл в интервью журналистам сравнил Клубный чемпионат мира и Лигу чемпионов.

В начале этого турнира [Клубного чемпионата мира] я сказал, что наш план — выиграть его, и люди смотрели на меня как на сумасшедшего. Поэтому я собираюсь сказать то же самое сейчас, перед Премьер-лигой и Лигой чемпионов. Это самый большой трофей, который я когда-либо выигрывал. Думаю, Клубный чемпионат мира будет важнее Лиги чемпионов, и мы стали первой командой, которая его выиграла. Это была убедительная победа, и в будущем, если мы продолжим выигрывать трофеи, все будут любить нас так, как мы заслуживаем. Но мы узнаем это только в будущем. Думаю, мы готовы, увидим в следующем сезоне.

Мы — команда, и это отличительная черта «Челси». Мы должны держаться вместе, несмотря ни на что. Думаю, такие игроки, как Джон Терри, Фрэнк Лэмпард, Дидье Дрогба, начали это, и мы продолжаем в том же духе. Все они были потрясающими игроками, лучшими, которые много побеждали, но у нас в команде есть лучшие игроки, безусловно, молодые, и это наш план — выиграть для «Челси» самые большие трофеи. Мы определённо способны на это. Думаю, мы это доказали. Все говорили, что ПСЖ — лучшая команда в мире, но мы победили со счётом 3:0.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Dr Quack (раскрыть)
вчера в 22:07
Речь о двух предшествующих турниру сезонах....команда с 14..16..17 ..места не попадёт в ЛЧ.....а на КЧМ-спокойно....
Dr Quack
Dr Quack ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:27
>>> В ЛЧ нет команд с 14-16 мест прошедших чемпионатов как например Пачука...или нет новозеландских почтальонов....

Есть с 17-го - Тоттенхем.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 13:49
Думаю, Колуилл прав. КЧМ проводится раз в 4 года и выиграть его сложнее. Поэтому данный трофей ценнее. Попасть на него тоже очень трудно: для этого надо либо выиграть ЛЧ или же занять высокую позицию в рейтинге. Даже такие статусные клубы как Ливерпуль и Барселона не смогли туда отобраться, а в ЛЧ попадают уже все подряд. Называется Лига чемпионов, но играют в ней не чемпионы, а команды с 4-го, 5-го и даже 17-го места. В этом плане тоже КЧМ предпочтительнее.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:44, ред.
Чушь несёт...сам себе бонусы накручивает...
В ЛЧ нет команд с 14-16 мест прошедших чемпионатов как например Пачука...или нет новозеландских почтальонов....

Просто приехал...хвалится "Я победитель КЧМ"....
А ему 8 человек из 10-ти спрашивают "А что это такое?...)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:58
игроки Челси, как чемпионы мира, теперь 4 года будут носить это звание.
и выходить на матчи в форме с золотыми нашивками.
4 года говорит, что они лучшие, и КЧМ престижней ЛЧ ))
и ЛК тоже скажут значимый трофей, если Челси еще раз выиграет)))
пусть радуются. в США в жару играли. заслужили.
112910415
112910415
вчера в 12:56
Долгая эволюция может куда-либо привести...
А пока всё иначе, сильно иначе!
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:51
)))))))))))))))))))))))))))))))))
vh2es9jg2dcb
vh2es9jg2dcb
вчера в 12:48
Он так думает, потому что удалось его выиграть
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:32
Наверно сказал бы, что лига конференций лучше чем кчм))))
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:13, ред.
Ну да, фартануло разок "синим", попались им на пути к финалу одни середняки, еще и ни одной команды из топ-5 европейских чемпионатов, ну так и радуйтесь. Но зачем нести ету чушь о значимости этого полутовприщеского турнира, еще и ставить его выше ЛЧ. Хотя мысль Коллуила понятна, - если ничего не можем сделать в ЛЧ, а не зачастую даже попасть туда не можем, нужно хвалить тот турнир, где хоть разок что-то получилось. Ждем теперь высказывания "значимости" Лиги Конференций. А в КЧМ если и есть какая-нибудь большая значимость, то разве что финансовая, и не более.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:05
Не знаю, станет ли когда-нибудь Клубный чемпионат мира важнее, чем Кубок Лиги чемпионов? Прямо сейчас таких предпосылок, вроде бы, нет... А что скажет ФИФА?. Мировая организация выиграла у европейской право на свой персональный турнир. Теперь нужно повышать уровень КЧМ, это объективная необходимость. Я считаю, что перетягивание одеяла возможно. Ну а если вмешаются арабские деньги?
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:04
Погорячился он с такими выражениями..... но наверное так ему сказали что нужно говорить...
Vilar
Vilar
вчера в 12:04
После таких опусов, люди и смотрят на тебя, как на сумасшедшего.
jRest
jRest
вчера в 12:03
Если человек хорошо играет в футбол, это не значит, что он в целом умный. Вылетел бы Челси рано, турнир был бы товарищеским. Каждый кулик своё болото хвалит.
Capral
Capral
вчера в 11:44
А чтобы он сказал, если бы Челси проиграл турнир?)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:39
Да ну бред.... Где лч и где этот полутоварищеский турнир))
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