Защитник «Челси»: «Думаю, Клубный чемпионат мира будет важнее ЛЧ»

Защитник «Челси» в интервью журналистам сравнил Клубный чемпионат мира и Лигу чемпионов.

В начале этого турнира [Клубного чемпионата мира] я сказал, что наш план — выиграть его, и люди смотрели на меня как на сумасшедшего. Поэтому я собираюсь сказать то же самое сейчас, перед Премьер-лигой и Лигой чемпионов. Это самый большой трофей, который я когда-либо выигрывал. Думаю, Клубный чемпионат мира будет важнее Лиги чемпионов, и мы стали первой командой, которая его выиграла. Это была убедительная победа, и в будущем, если мы продолжим выигрывать трофеи, все будут любить нас так, как мы заслуживаем. Но мы узнаем это только в будущем. Думаю, мы готовы, увидим в следующем сезоне.