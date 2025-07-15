Защитник «Челси»: «Думаю, Клубный чемпионат мира будет важнее ЛЧ»

Защитник «Челси» Леви Колуилл в интервью журналистам сравнил Клубный чемпионат мира и Лигу чемпионов.
В начале этого турнира [Клубного чемпионата мира] я сказал, что наш план — выиграть его, и люди смотрели на меня как на сумасшедшего. Поэтому я собираюсь сказать то же самое сейчас, перед Премьер-лигой и Лигой чемпионов. Это самый большой трофей, который я когда-либо выигрывал. Думаю, Клубный чемпионат мира будет важнее Лиги чемпионов, и мы стали первой командой, которая его выиграла. Это была убедительная победа, и в будущем, если мы продолжим выигрывать трофеи, все будут любить нас так, как мы заслуживаем. Но мы узнаем это только в будущем. Думаю, мы готовы, увидим в следующем сезоне.
Мы — команда, и это отличительная черта «Челси». Мы должны держаться вместе, несмотря ни на что. Думаю, такие игроки, как Джон Терри, Фрэнк Лэмпард, Дидье Дрогба, начали это, и мы продолжаем в том же духе. Все они были потрясающими игроками, лучшими, которые много побеждали, но у нас в команде есть лучшие игроки, безусловно, молодые, и это наш план — выиграть для «Челси» самые большие трофеи. Мы определённо способны на это. Думаю, мы это доказали. Все говорили, что ПСЖ — лучшая команда в мире, но мы победили со счётом 3:0.
и выходить на матчи в форме с золотыми нашивками.
4 года говорит, что они лучшие, и КЧМ престижней ЛЧ ))
и ЛК тоже скажут значимый трофей, если Челси еще раз выиграет)))
пусть радуются. в США в жару играли. заслужили.
и выходить на матчи в форме с золотыми нашивками.
4 года говорит, что они лучшие, и КЧМ престижней ЛЧ ))
и ЛК тоже скажут значимый трофей, если Челси еще раз выиграет)))
пусть радуются. в США в жару играли. заслужили.