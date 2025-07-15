Вальехо покинул «Реал» и перешёл в клуб из Сегунды

Защитник Хесус Вальехо стал игроком «Альбасете». Контракт рассчитан на два сезона.
Предыдущим клубом футболиста был мадридский «Реал», за который он выступал с лета 2015 года.
Защитник Хесус Вальехо стал игроком «Альбасете». Контракт рассчитан на два сезона.
Предыдущим клубом футболиста был мадридский «Реал», за который он выступал с лета 2015 года.
Настолько неочевидным выбором в защите он был, что даже когда все защитники Реала порвали кресты, в обороне играли Тчуамени, Васкес, Вальверде, Камавинга, кто угодно, но только не он . И тут вопрос, как его держали столько лет и зачем?
Понимаю, был Начо, всегда мог подменить кого угодно. А этот и подменить не мог. Зачем он нужен был?
Настолько неочевидным выбором в защите он был, что даже когда все защитники Реала порвали кресты, в обороне играли Тчуамени, Васкес, Вальверде, Камавинга, кто угодно, но только не он . И тут вопрос, как его держали столько лет и зачем?
Понимаю, был Начо, всегда мог подменить кого угодно. А этот и подменить не мог. Зачем он нужен был?