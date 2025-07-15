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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыИспания. Сегунда 2025/2026

Вальехо покинул «Реал» и перешёл в клуб из Сегунды

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Джохар Ву
Джохар Ву
вчера в 12:01
Карьера мечты у Вальехо, деньги и трофеи без напряга
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:55
Он даже там наверно будет в запасе сидеть.
Настолько неочевидным выбором в защите он был, что даже когда все защитники Реала порвали кресты, в обороне играли Тчуамени, Васкес, Вальверде, Камавинга, кто угодно, но только не он . И тут вопрос, как его держали столько лет и зачем?
Понимаю, был Начо, всегда мог подменить кого угодно. А этот и подменить не мог. Зачем он нужен был?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:20
Надо же, а Вальехо долгожитель - десять лет он числился в Королевском Клубе... И вот он уже игрок Альбасете. Особо ничего не афишируя, лучший клуб мира проводит масштабную перестройку, скорее даже реконструкцию самого себя. Хочу пожелать Хаби Алонсо успехов в этом деле. Многие ждут его неудачи, ну и чёрт с ними ... Пусть тренер и игроки станут единым целым - командой мечты!!!
m62evescd3vx
m62evescd3vx
вчера в 09:01
Наверное хочется играть, а не сидеть в запасе.
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