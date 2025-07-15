Бывший игрок РПЛ стал спортивным директором «Уфы»

Спортивным директором «Уфы» назначен . Специалист прокомментировал:

Принятие решения было быстрым, обсудили все детали и, главное, согласовали основную задачу на сезон. Сейчас в моих приоритетах – селекция, поиск игроков, которые помогут команде. Команда нуждается в усилении, и мы уже прорабатываем варианты. Болельщики «Уфы» скоро увидят новые имена, и мы надеемся, что они будут рады. В Уфе уже был, приезжал сюда в качестве игрока, но по туристическим тропам ещё не гулял.