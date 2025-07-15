Бывший игрок РПЛ стал спортивным директором «Уфы»

Спортивным директором «Уфы» назначен Анзор Саная. Специалист прокомментировал:
Принятие решения было быстрым, обсудили все детали и, главное, согласовали основную задачу на сезон. Сейчас в моих приоритетах – селекция, поиск игроков, которые помогут команде. Команда нуждается в усилении, и мы уже прорабатываем варианты. Болельщики «Уфы» скоро увидят новые имена, и мы надеемся, что они будут рады. В Уфе уже был, приезжал сюда в качестве игрока, но по туристическим тропам ещё не гулял.
Саная провёл 383 матча на профессиональном уровне в качестве игрока, 236 из которых — в Первой лиге. В сезоне 2016/17 Саная выступал в РПЛ за «Оренбург», сыграв 17 встреч. После завершения карьеры футболиста работал ассистентом главного тренера в «Пари НН» и «Енисее». В сезоне 2023/24 возглавлял спортивный отдел красноярского клуба.