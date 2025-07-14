Подножка для Винисиуса, Родри и Гризманна. Клубный ЧМ оказался опасным испытанием

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14 июля 2025, 21:36

У звёзд стало больше тревог.

Винисиус Жуниор, «Реал»

Винисиус был проблемным принцем в составе Анчелотти. Бразилец оказался тактическим ребусом для тренера Алонсо. Форвард станет обузой «Реала», если перессорится со всеми в Мадриде. Винисиус – скандалист, его не изменить. Анчелотти пробовал, но сдались даже психологи, нанятые «Реалом». После Клубного ЧМ Алонсо разочарован тройкой форвардов. Хаби может играть с двумя нападающими, но Винисиус и Мбаппе не создали дуэт. Килиан пережил проблемы с желудком, а Жуниор сам вызывает у тренеров изжогу.

Родри, «Манчестер Сити»

По итогам позапрошлого футбольного года Родри был первым футболистом мира, а Винисиус стал вторым. Теперь оба неудачно сыграли на Клубном чемпионате мира. Испанца из «Манчестер Сити» отчасти оправдывает сложная травма. Родри долго не играл. Но полузащитник не сиял и не грел в США . А в «Реале» как раз запаниковали после разгрома от ПСЖ . Перес вернулся к старой идее заманить в Мадрид уроженца столицы Испании Родри. Полузащитник может попросить Гвардиолу отпустить его домой, и Хосеп не откажет.

Луис Суарес, «Интер Майами»

Уругвайский форвард был готов ещё хуже, чем Альба и Бускетс. Легенды «Барселоны» вылетели в плей-офф Клубного ЧМ от ПСЖ . Форвард Суарес опять потерял физическую форму. Луис плохо двигается, у него может быть лишний для атлета вес. Тренер Бьелса выгнал Суареса из сборной за год до ЧМ -2026. Марсело не верит, что Луис вернется на пик формы. Сказывается возраст игрока. Остается грустная опция – завершение карьеры в 38 лет, или попытка набрать форму, чтобы забить ещё парочку голов в родном чемпионате Уругвая.

Антонио Рюдигер, «Реал»

У «Реала» проблемы в защите. В США тренерский штаб разочаровала игра защитника Асенсио. Рауль давно знал, что вместо него в основе будет новичок Хёйсен. Дин тоже допускал ошибки, но юному игроку их простят. А вот состояние 32-летнего Рюдигера огорчило Хаби Алонсо сильнее. Тренер требует концентрации, а немец смотрелся на турнире хуже многих проверенных звезд обороны. Рюдигер остается реваншистом с характером, но в «Реале» обеспокоены. Допускают, что ветеран Тони больше не сможет вернуться на пик формы.

Эдерсон, «Манчестер Сити»

Гвардиола – упрямый наставник. Два спортивных директора «Манчестер Сити» Бегиристайн и Виана точно предлагали Хосепу расстаться с Эдерсоном. Сам вратарь год назад согласовал контракт с клубом из Саудовской Аравии. Дальше, по словам бразильца, Гвардиола уговорил его остаться. И в европейских турнирах, и в США голкипер выступал слабо. Резервист Ортега не сильнее. «Манчестер Сити» срочно нужно найти нового топового вратаря, иначе будущий сезон могут испортить ляпы Эдерсона. Лучше бы он уехал в Саудовскую Аравию.

Люка Эрнандес, ПСЖ

В Париже трезво оценивали игрока ещё до старта турнира в США . Выход Эрнандеса против «Баварии» дополнил список аргументов за продажу француза. Люка появился против бывшего клуба в конце основного времени. Успел получить красную карточку и дисквалификацию. Луис Энрике не доверяет Эрнандесу ни в центре обороны, ни на левом фланге защиты. Пока брат футболиста Тео критиковал боссов «Милана» по пути в Саудовскую Аравию, Люка сидел на чемоданах. Эрнандес допустит ошибку, если останется в резерве ПСЖ за год до ЧМ -2026.

Конор Галлахер, «Атлетико»

Год назад англичанин перешел из «Челси» в «Атлетико». Поначалу всё складывалось здорово, но после Клубного чемпионата мира и большой неудачи клуба из Мадрида Конор задумался о возвращении домой. Галлахер может перейти в «Ньюкасл». Поскольку ещё один центральный хавбек Симеоне – аргентинец Родриго де Пауль, собрался в Майами к Месси, то после поездки в США может существенно измениться состав «Атлетико» в центре поля. Галлахер не смог закрепиться в твердой основе Симеоне, однако мало кто думал, что Конор так быстро разочаруется.

Хакан Чалханоглу, «Интер»

Случился конфликт капитана «Интера» Лаутаро Мартинеса с турецким хавбеком команды. После вылета от «Флуминенсе» в 1/8 финала аргентинец в своем интервью заявил, что в команде есть футболисты, которые хотят уйти. Также Лаутаро намекнул, что эти игроки плохо работали и мыслями были в другом клубе. Чалханоглу принял эти слова на свой счет, случился конфликт. Пришлось вмешиваться руководству «Интера». Но Лаутаро говорил правду, Хакан просит отпустить его в «Галатасарай». Неудачное завершение турнира в США лишь ускорило развод игрока и миланцев.

Жоау Палинья, «Бавария»

Классика жанра «бойтесь своей мечты». Полузащитник «Фулхэма» не сумел перейти в «Баварию» два года назад из-за формальности. Прошлым летом клуб из Мюнхена поступил благородно, вернувшись к сделке. За переход футболиста заплатили 51 млн евро, и это точно неудачный трансфер. Высокий центральный хавбек не вписался в игру тренера Компани. Полузащитника могут забрать в «Тоттенхэм», но время потеряно. Также пострадали позиции Палиньи в сборной Португалии. Он не был там основным, а теперь и вовсе сидит в глубоком запасе.

Родриго, «Реал»

Именно на Клубном чемпионате мира тренер Алонсо понял, что Родриго должен уйти из «Реала». Сомнения закладывались чуть раньше, когда вспоминали любимую схему Хаби с тремя защитниками. Родриго не сыграет по всему флангу, как Фримпонг работал в «Байере» в прошлом. «Реал» подписал нового латераля Александер-Арнольда. У Трента атакующий подход, англичанин заберет хлеб Родриго у чужих ворот. Даже в схеме «4-3-3» можно придумать другие варианты работы без бразильца. Сейчас Родриго активно ищет новую команду.

Антуан Гризманн, «Атлетико»