Подножка для Винисиуса, Родри и Гризманна. Клубный ЧМ оказался опасным испытанием

У звёзд стало больше тревог.
Винисиус Жуниор, «Реал»
Винисиус был проблемным принцем в составе Анчелотти. Бразилец оказался тактическим ребусом для тренера Алонсо. Форвард станет обузой «Реала», если перессорится со всеми в Мадриде. Винисиус – скандалист, его не изменить. Анчелотти пробовал, но сдались даже психологи, нанятые «Реалом». После Клубного ЧМ Алонсо разочарован тройкой форвардов. Хаби может играть с двумя нападающими, но Винисиус и Мбаппе не создали дуэт. Килиан пережил проблемы с желудком, а Жуниор сам вызывает у тренеров изжогу.
Родри, «Манчестер Сити»
По итогам позапрошлого футбольного года Родри был первым футболистом мира, а Винисиус стал вторым. Теперь оба неудачно сыграли на Клубном чемпионате мира. Испанца из «Манчестер Сити» отчасти оправдывает сложная травма. Родри долго не играл. Но полузащитник не сиял и не грел в США. А в «Реале» как раз запаниковали после разгрома от ПСЖ. Перес вернулся к старой идее заманить в Мадрид уроженца столицы Испании Родри. Полузащитник может попросить Гвардиолу отпустить его домой, и Хосеп не откажет.
Луис Суарес, «Интер Майами»
Уругвайский форвард был готов ещё хуже, чем Альба и Бускетс. Легенды «Барселоны» вылетели в плей-офф Клубного ЧМ от ПСЖ. Форвард Суарес опять потерял физическую форму. Луис плохо двигается, у него может быть лишний для атлета вес. Тренер Бьелса выгнал Суареса из сборной за год до ЧМ-2026. Марсело не верит, что Луис вернется на пик формы. Сказывается возраст игрока. Остается грустная опция – завершение карьеры в 38 лет, или попытка набрать форму, чтобы забить ещё парочку голов в родном чемпионате Уругвая.
Антонио Рюдигер, «Реал»
У «Реала» проблемы в защите. В США тренерский штаб разочаровала игра защитника Асенсио. Рауль давно знал, что вместо него в основе будет новичок Хёйсен. Дин тоже допускал ошибки, но юному игроку их простят. А вот состояние 32-летнего Рюдигера огорчило Хаби Алонсо сильнее. Тренер требует концентрации, а немец смотрелся на турнире хуже многих проверенных звезд обороны. Рюдигер остается реваншистом с характером, но в «Реале» обеспокоены. Допускают, что ветеран Тони больше не сможет вернуться на пик формы.
Эдерсон, «Манчестер Сити»
Гвардиола – упрямый наставник. Два спортивных директора «Манчестер Сити» Бегиристайн и Виана точно предлагали Хосепу расстаться с Эдерсоном. Сам вратарь год назад согласовал контракт с клубом из Саудовской Аравии. Дальше, по словам бразильца, Гвардиола уговорил его остаться. И в европейских турнирах, и в США голкипер выступал слабо. Резервист Ортега не сильнее. «Манчестер Сити» срочно нужно найти нового топового вратаря, иначе будущий сезон могут испортить ляпы Эдерсона. Лучше бы он уехал в Саудовскую Аравию.
Люка Эрнандес, ПСЖ
В Париже трезво оценивали игрока ещё до старта турнира в США. Выход Эрнандеса против «Баварии» дополнил список аргументов за продажу француза. Люка появился против бывшего клуба в конце основного времени. Успел получить красную карточку и дисквалификацию. Луис Энрике не доверяет Эрнандесу ни в центре обороны, ни на левом фланге защиты. Пока брат футболиста Тео критиковал боссов «Милана» по пути в Саудовскую Аравию, Люка сидел на чемоданах. Эрнандес допустит ошибку, если останется в резерве ПСЖ за год до ЧМ-2026.
Конор Галлахер, «Атлетико»
Год назад англичанин перешел из «Челси» в «Атлетико». Поначалу всё складывалось здорово, но после Клубного чемпионата мира и большой неудачи клуба из Мадрида Конор задумался о возвращении домой. Галлахер может перейти в «Ньюкасл». Поскольку ещё один центральный хавбек Симеоне – аргентинец Родриго де Пауль, собрался в Майами к Месси, то после поездки в США может существенно измениться состав «Атлетико» в центре поля. Галлахер не смог закрепиться в твердой основе Симеоне, однако мало кто думал, что Конор так быстро разочаруется.
Хакан Чалханоглу, «Интер»
Случился конфликт капитана «Интера» Лаутаро Мартинеса с турецким хавбеком команды. После вылета от «Флуминенсе» в 1/8 финала аргентинец в своем интервью заявил, что в команде есть футболисты, которые хотят уйти. Также Лаутаро намекнул, что эти игроки плохо работали и мыслями были в другом клубе. Чалханоглу принял эти слова на свой счет, случился конфликт. Пришлось вмешиваться руководству «Интера». Но Лаутаро говорил правду, Хакан просит отпустить его в «Галатасарай». Неудачное завершение турнира в США лишь ускорило развод игрока и миланцев.
Жоау Палинья, «Бавария»
Классика жанра «бойтесь своей мечты». Полузащитник «Фулхэма» не сумел перейти в «Баварию» два года назад из-за формальности. Прошлым летом клуб из Мюнхена поступил благородно, вернувшись к сделке. За переход футболиста заплатили 51 млн евро, и это точно неудачный трансфер. Высокий центральный хавбек не вписался в игру тренера Компани. Полузащитника могут забрать в «Тоттенхэм», но время потеряно. Также пострадали позиции Палиньи в сборной Португалии. Он не был там основным, а теперь и вовсе сидит в глубоком запасе.
Родриго, «Реал»
Именно на Клубном чемпионате мира тренер Алонсо понял, что Родриго должен уйти из «Реала». Сомнения закладывались чуть раньше, когда вспоминали любимую схему Хаби с тремя защитниками. Родриго не сыграет по всему флангу, как Фримпонг работал в «Байере» в прошлом. «Реал» подписал нового латераля Александер-Арнольда. У Трента атакующий подход, англичанин заберет хлеб Родриго у чужих ворот. Даже в схеме «4-3-3» можно придумать другие варианты работы без бразильца. Сейчас Родриго активно ищет новую команду.
Антуан Гризманн, «Атлетико»
Чемпион мира из Франции – легенда испанского футбола. Но в 34 года Гризманн всё чаще выпадает из игры в неподходящий момент. «Атлетико» не смог выйти из группы на Клубном ЧМ. Испанцы проиграли ПСЖ с разницей 0:4. В атаке у мадридцев теперь есть Альварес и Серлот, но они не выручили. Победный гол «Ботафого» забил как раз Гризманн, но тот удар не помог команде Симеоне. В Мадриде также вспомнили о зарплате Антуана. Хотя нападающего уважают боссы клуба, если Гризманн устал от игры в Испании, то его давно ждёт МЛС.
Если Челси реально крутые пацаны, то пусть на дистанции покажут.
Если Челси реально крутые пацаны, то пусть на дистанции покажут.