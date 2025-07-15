Кисляк: «В чемпионате России очень высокая конкуренция»

Полузащитник ЦСКА высказался о шансах армейцев на чемпионство в новом сезоне.

Надо идти от матча к матчу. Следующая игра у нас с «Оренбургом», к ней и будем готовиться. Каждый матч на вес золота, надо набирать очки в каждом из них. Только тогда будет возможность побороться за чемпионство. У нас амбициозная команда. Но я не хочу говорить громких слов перед сезоном, лучше доказывать делом. В конце чемпионата посмотрим, что да как. Конкуренция в РПЛ очень хорошая, сильные команды, каждый может отобрать очки.