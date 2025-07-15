Кисляк: «В чемпионате России очень высокая конкуренция»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о шансах армейцев на чемпионство в новом сезоне.
Надо идти от матча к матчу. Следующая игра у нас с «Оренбургом», к ней и будем готовиться. Каждый матч на вес золота, надо набирать очки в каждом из них. Только тогда будет возможность побороться за чемпионство. У нас амбициозная команда. Но я не хочу говорить громких слов перед сезоном, лучше доказывать делом. В конце чемпионата посмотрим, что да как. Конкуренция в РПЛ очень хорошая, сильные команды, каждый может отобрать очки.
В сезоне-2024/25 Кисляк провёл 33 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу. Также стало известно, что он вошёл в тройку лучших молодых футболистов из Восточной Европы по версии CIES.
Мда уж. Почитает вот так Кисляка кто-нибудь не из мира футбола... и проникнется глубиной глубин РПЛ (facepalm)
Мда уж. Почитает вот так Кисляка кто-нибудь не из мира футбола... и проникнется глубиной глубин РПЛ (facepalm)