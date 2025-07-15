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Кисляк: «В чемпионате России очень высокая конкуренция»

вчера, 08:38

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о шансах армейцев на чемпионство в новом сезоне.

Надо идти от матча к матчу. Следующая игра у нас с «Оренбургом», к ней и будем готовиться. Каждый матч на вес золота, надо набирать очки в каждом из них. Только тогда будет возможность побороться за чемпионство. У нас амбициозная команда. Но я не хочу говорить громких слов перед сезоном, лучше доказывать делом. В конце чемпионата посмотрим, что да как. Конкуренция в РПЛ очень хорошая, сильные команды, каждый может отобрать очки.

В сезоне-2024/25 Кисляк провёл 33 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу. Также стало известно, что он вошёл в тройку лучших молодых футболистов из Восточной Европы по версии CIES.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 10:08
Все правильно сказал.......будем идти от матча к матчу......как было например в кубке России ......и где дошли до победы.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:37
Полку футбольных экспертов прибыло. Да, зачастил молодой человек в прямой эфир, ничего хорошего в этом не вижу. Юные игроки должны много работать, чтобы постоянно прогрессировать. Вон Герд Мюллер, уже будучи большим мастером, после официального занятия, сам расставлял мячи и тренировал удары по воротам... В своё личное время. Много мы сейчас видим у молодых игроков подобного рвения? А вот болтать мы любим...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:09, ред.
Праздность, стимул и вдохновение так и прут со всех щелей...

Мда уж. Почитает вот так Кисляка кто-нибудь не из мира футбола... и проникнется глубиной глубин РПЛ (facepalm)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:41
Надо работать и работать, тогда что-нибудь получится!) но в чемпионство армейцев пока что верится с трудом. После прошлого сезона в Питере все сделают, чтоб выиграть
Гость
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