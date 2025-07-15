Антидопинговое агентство с начала года чаще всего проверяло игроков ЦСКА

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вчера, 09:28

Игроки московского ЦСКА чаще остальных проверялись Российским антидопинговым агентством ( РУСАДА ) в первые шесть месяцев 2025 года.

Всего с января по июнь агентство проверило на допинг 10 футболистов «красно-синих». В этот список вошли , , , , , , , , Никита Савин и Максим Жуков.