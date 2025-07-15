Антидопинговое агентство с начала года чаще всего проверяло игроков ЦСКА

Игроки московского ЦСКА чаще остальных проверялись Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в первые шесть месяцев 2025 года.
Всего с января по июнь агентство проверило на допинг 10 футболистов «красно-синих». В этот список вошли Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров, Игорь Акинфеев, Матвей Кисляк, Матвей Лукин, Максим Мухин, Иван Обляков, Рифат Жемалетдинов, Никита Савин и Максим Жуков.
Ранее в РУСАДА объяснили, как именно выбирают игроков для проверки.
В нашей жизни всё может быть, не зарекаюсь.
Удачи и всех благ.
В нашей жизни всё может быть, не зарекаюсь.
Удачи и всех благ.
Ты Дед не торопись с выводами - есть ещё "вторая", пресловутая проба...
Щас моча отстоится как следует, а потом, при необходимости, смотришь, обнюхают её повторно и найдут следы пенталгин-кокаиновича...
И потом доказывай, что родная бабушка откушала, порционно, на ночь снотворное и перед этим таблетку разделила ножом пополам, а внук прибывший в гости на выходные, из Ватутинок, этим же ножом масло размазал по хлебушку)
Будь здрав патриарх, жму руку!)
Ты Дед не торопись с выводами - есть ещё "вторая", пресловутая проба...
Щас моча отстоится как следует, а потом, при необходимости, смотришь, обнюхают её повторно и найдут следы пенталгин-кокаиновича...
И потом доказывай, что родная бабушка откушала, порционно, на ночь снотворное и перед этим таблетку разделила ножом пополам, а внук прибывший в гости на выходные, из Ватутинок, этим же ножом масло размазал по хлебушку)
Будь здрав патриарх, жму руку!)
За 20 лет хотя бы раз, что то находили?
За 20 лет хотя бы раз, что то находили?