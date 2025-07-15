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Антидопинговое агентство с начала года чаще всего проверяло игроков ЦСКА

вчера, 09:28

Игроки московского ЦСКА чаще остальных проверялись Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в первые шесть месяцев 2025 года.

Всего с января по июнь агентство проверило на допинг 10 футболистов «красно-синих». В этот список вошли Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров, Игорь Акинфеев, Матвей Кисляк, Матвей Лукин, Максим Мухин, Иван Обляков, Рифат Жемалетдинов, Никита Савин и Максим Жуков.

Ранее в РУСАДА объяснили, как именно выбирают игроков для проверки.

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Все комментарии
Шуня771
Шуня771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 13:41
Спасибо за тёпленькие пожелания!)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 12:57
Будь здрав Дружище Олег.
В нашей жизни всё может быть, не зарекаюсь.
Удачи и всех благ.
Шуня771
Шуня771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 12:29
Привет Эдуард Григорьевич!

Ты Дед не торопись с выводами - есть ещё "вторая", пресловутая проба...

Щас моча отстоится как следует, а потом, при необходимости, смотришь, обнюхают её повторно и найдут следы пенталгин-кокаиновича...
И потом доказывай, что родная бабушка откушала, порционно, на ночь снотворное и перед этим таблетку разделила ножом пополам, а внук прибывший в гости на выходные, из Ватутинок, этим же ножом масло размазал по хлебушку)

Будь здрав патриарх, жму руку!)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 10:57
Чинушам РУСАДА не верилось, а вдруг..... не нашли, печаль.)))).
Шуня771
Шуня771
вчера в 10:03
Акинфеева то зачем?

За 20 лет хотя бы раз, что то находили?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:50
А мы уже и забыли о том, что в России есть антидопинговые структуры. Мало того, они работают. Надеюсь, что, когда наших спортсменов вернут обратно на международную арену, вместе с ними возвратятся и структуры РУСАДА.
lotsman
lotsman
вчера в 09:33
В 2024 Локомотив, в этом ЦСКА, в следующем за Спартак возьмутся. Агентам РУСАДА так удобней, московские команды кошмарить, никуда ехать не надо.)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:30
Лучшую команду этого года проверяли, не могли поверить в прогресс)))
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