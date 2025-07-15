Стадион «Шинника» могут снести, если появятся средства для новой арены

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вчера, 10:56

Стадион «Шинник» в Ярославле может быть снесён для размещения на его месте головного офиса банка ПСБ, однако это произойдёт только в том случае, если будет профинансировано строительство новой арены. Об этом источнику сообщили в правительстве Ярославской области.

Локация нового головного офиса ПСБ ещё не определена, решение планируется принять до конца 2025 года. Рассматриваются несколько площадок под размещение офиса, стадион может стать ей только в случае, если будут привлечены средства для строительства нового стадиона. Также рассматривается вариант реконструкции действующего стадиона при привлечении федерального финансирования. Региону нужен современный стадион, и это самое главное.

С 1 апреля банк ПСБ встал на налоговый учёт в Ярославской области. Планируется открытие головного офиса в Ярославле. В город хотят перевезти более 5 тысяч сотрудников банка и членов их семей. Для их комфортного размещения будет создана инфраструктура, в этой работе банку помогают региональные власти.