Стадион «Шинника» могут снести, если появятся средства для новой арены

Стадион «Шинник» в Ярославле может быть снесён для размещения на его месте головного офиса банка ПСБ, однако это произойдёт только в том случае, если будет профинансировано строительство новой арены. Об этом источнику сообщили в правительстве Ярославской области.
Локация нового головного офиса ПСБ ещё не определена, решение планируется принять до конца 2025 года. Рассматриваются несколько площадок под размещение офиса, стадион может стать ей только в случае, если будут привлечены средства для строительства нового стадиона. Также рассматривается вариант реконструкции действующего стадиона при привлечении федерального финансирования. Региону нужен современный стадион, и это самое главное.
С 1 апреля банк ПСБ встал на налоговый учёт в Ярославской области. Планируется открытие головного офиса в Ярославле. В город хотят перевезти более 5 тысяч сотрудников банка и членов их семей. Для их комфортного размещения будет создана инфраструктура, в этой работе банку помогают региональные власти.
Это новороссийский Черноморец....
И команду создали хорошую - одной ногой стояли в РПЛ...
И современный стадион собирались собирались строить....
И пока шел чемпионат все были довольны - и гости, и сам Черноморец и РФС....
А потом выяснилось, что стадион не соответствует каким то требованиям..., толи зрительские сиденья (стулья) не того цвета, толи писюаров мало в половинке "М" здания "МЖ"...
В общем..., учимся на чужих ошибках....)
Это новороссийский Черноморец....
И команду создали хорошую - одной ногой стояли в РПЛ...
И современный стадион собирались собирались строить....
И пока шел чемпионат все были довольны - и гости, и сам Черноморец и РФС....
А потом выяснилось, что стадион не соответствует каким то требованиям..., толи зрительские сиденья (стулья) не того цвета, толи писюаров мало в половинке "М" здания "МЖ"...
В общем..., учимся на чужих ошибках....)
Игроки Шинника:
Игроки Шинника: