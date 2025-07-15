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Стадион «Шинника» могут снести, если появятся средства для новой арены

вчера, 10:56

Стадион «Шинник» в Ярославле может быть снесён для размещения на его месте головного офиса банка ПСБ, однако это произойдёт только в том случае, если будет профинансировано строительство новой арены. Об этом источнику сообщили в правительстве Ярославской области.

Локация нового головного офиса ПСБ ещё не определена, решение планируется принять до конца 2025 года. Рассматриваются несколько площадок под размещение офиса, стадион может стать ей только в случае, если будут привлечены средства для строительства нового стадиона. Также рассматривается вариант реконструкции действующего стадиона при привлечении федерального финансирования. Региону нужен современный стадион, и это самое главное.

С 1 апреля банк ПСБ встал на налоговый учёт в Ярославской области. Планируется открытие головного офиса в Ярославле. В город хотят перевезти более 5 тысяч сотрудников банка и членов их семей. Для их комфортного размещения будет создана инфраструктура, в этой работе банку помогают региональные власти.

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Все комментарии
Шуня771
Шуня771
вчера в 17:39
Для ярославского Шинника есть хороший, наглядный пример подобной ситуации, где есть ряд вопросов и ответов, последних правда меньше чем предпоследних....
Это новороссийский Черноморец....
И команду создали хорошую - одной ногой стояли в РПЛ...
И современный стадион собирались собирались строить....
И пока шел чемпионат все были довольны - и гости, и сам Черноморец и РФС....
А потом выяснилось, что стадион не соответствует каким то требованиям..., толи зрительские сиденья (стулья) не того цвета, толи писюаров мало в половинке "М" здания "МЖ"...
В общем..., учимся на чужих ошибках....)
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46m7tw3jpgyn
вчера в 11:45
Новые стадионы должны строиться не только в Москве или Подмосковье.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:03
Стадион «Шинник» в Ярославле может быть снесён для размещения на его месте головного офиса банка ПСБ.
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