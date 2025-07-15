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Казахстан подал заявку на проведение финала Лиги конференций или Суперкубка

вчера, 09:55

Президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров в интервью телеканалу Qazsport сообщил, что Казахстан официально подал заявку на проведение финала Лиги конференций или Суперкубка УЕФА в 2027 году.

Александер Чеферин впервые посетил Казахстан с официальным визитом и встретился с Касым-Жомартом Токаевым. У нас состоялась очень содержательная и глубокая дискуссия о развитии футбола. С УЕФА мы работаем ежедневно – это своего рода наш регулятор, который помогает методологически и реализует современные проекты, такие как система VAR. Ежегодно УЕФА выделяет нам финансирование.

Мы готовы принять Конгресс УЕФА в 2027 году. Также мы официально подали заявку на проведение финала Лиги конференций или Суперкубка в Астане или Алматы. Казахстан подтвердил свою готовность. Сейчас ведётся строительство стадионов. В планах также – организация юношеских чемпионатов Европы среди команд U-21 и U-19.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 10:12
Молодцы! Они растут в футболе!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:58
А почему бы и нет? Надо только занести кому надо и все получится))
Гость
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