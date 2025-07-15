Казахстан подал заявку на проведение финала Лиги конференций или Суперкубка

Президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров в интервью телеканалу Qazsport сообщил, что Казахстан официально подал заявку на проведение финала Лиги конференций или Суперкубка УЕФА в 2027 году.

Александер Чеферин впервые посетил Казахстан с официальным визитом и встретился с Касым-Жомартом Токаевым. У нас состоялась очень содержательная и глубокая дискуссия о развитии футбола. С УЕФА мы работаем ежедневно – это своего рода наш регулятор, который помогает методологически и реализует современные проекты, такие как система VAR . Ежегодно УЕФА выделяет нам финансирование.