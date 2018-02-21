Мутко: «Все ключевые проблемные вопросы на „Самара-Арене“ решены»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что стадион «Самара-Арена» через три недели будет в финальной стадии готовности.

«Все ключевые проблемные вопросы на „Самара-Арене“ решены. Стадион в завершающей стадии строительства. Через три недели он должен быть в финальной стадии готовности».

Планировалось, что первая тестовая встреча на «Самара-Арене» пройдет 7 апреля, однако на днях сроки были перенесены на конец апреля. В то же время в пресс-службе генерального подрядчика строительства - производственно-строительного объединения (ПСО) «Казань» сообщили, что сроки сдачи объекта не изменились - арена будет сдана до 1 апреля.