«Аль-Хиляль» готов платить Исаку 600 тысяч фунтов в неделю

«Аль-Хиляль» сделал форварду «Ньюкасла» Александеру Исаку предложение о контракте на 600 000 фунтов в неделю.
Кроме того, предусмотрены привлекательные дополнительные бонусы.
Сообщается, что «Ливерпуль» не сможет предложить аналогичные условия, как у саудовского клуба.
Также неизвестно, смогут ли «красные» позволить себе покупку Исака, стоимость которой оценивается примерно в 120 млн фунтов.
Благодаря наличию огромного объёма нефти, которого нет у других стран, они могут предлагать такие деньги за футболистов и им же зарплаты, потянуть которые не смогут топовые клубы Европы.
Под видом развития своей лиги и футбола в целом, представители СА губят карьеры хорошим игрокам, мешают европейским клубам создавать максимально сильные команды. Когда они приглашают возрастных игроков вроде Криштиану, у которых уже закат карьеры и особую пользу в клубах Европы они не способны приносить, - это ещё ладно. Но когда переманивают деньгами таких как Исак - это только во вред футболу.
Благодаря наличию огромного объёма нефти, которого нет у других стран, они могут предлагать такие деньги за футболистов и им же зарплаты, потянуть которые не смогут топовые клубы Европы.
Под видом развития своей лиги и футбола в целом, представители СА губят карьеры хорошим игрокам, мешают европейским клубам создавать максимально сильные команды. Когда они приглашают возрастных игроков вроде Криштиану, у которых уже закат карьеры и особую пользу в клубах Европы они не способны приносить, - это ещё ладно. Но когда переманивают деньгами таких как Исак - это только во вред футболу.
Не вижу никаких предпосылок для того, что футбол в СА станет даже не лучше европейского, а хотя бы смотрибельным. Кому он сейчас нужен, кто его смотрит? Разве лишь самые преданные поклонники Криштиану несколько матчей посмотрят. Остальным любителям футбола совершенно неинтересна Лига СА.
Не вижу никаких предпосылок для того, что футбол в СА станет даже не лучше европейского, а хотя бы смотрибельным. Кому он сейчас нужен, кто его смотрит? Разве лишь самые преданные поклонники Криштиану несколько матчей посмотрят. Остальным любителям футбола совершенно неинтересна Лига СА.