Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2025/2026

«Аль-Хиляль» готов платить Исаку 600 тысяч фунтов в неделю

вчера, 08:19

«Аль-Хиляль» сделал форварду «Ньюкасла» Александеру Исаку предложение о контракте на 600 000 фунтов в неделю.

Кроме того, предусмотрены привлекательные дополнительные бонусы.

Сообщается, что «Ливерпуль» не сможет предложить аналогичные условия, как у саудовского клуба.

Также неизвестно, смогут ли «красные» позволить себе покупку Исака, стоимость которой оценивается примерно в 120 млн фунтов.

Подписывайся в ВК
Все новости
Дьёкереш отправился в Лондон со своим агентом
Вчера, 00:28
СлухиАнтони может перебраться в Саудовскую Аравию
25 июля
СлухиСтало известно, кто может заменить Доннарумму в ПСЖ
25 июля
СлухиДьёкереш завтра пройдёт медосмотр в «Арсенале»
25 июля
Слухи«Бавария» интересуется Гарначо, игрок хочет остаться в АПЛ
25 июля
Слухи«Манчестер Сити» подпишет голкипера «Бернли» за 40 млн фунтов
25 июля
Сортировать
Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 13:37
по информации из других источников Исак хочет перейти к красным, он не хочет в Аравию и не хочет оставаться с сороками..
ТО скоро закроется так, что развязка близка..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:18
Исак в Ливерпуле... Как-то не могу его там представить. Силовой и быстрый футбол и худенький Исак..., чет не совсем сродни.
Маг_тм
Маг_тм ответ jRest (раскрыть)
вчера в 11:59
Почему, я не мало разговоров слышал, как молодежь обсуждают матчи в СА, интерес с каждым годом увеличивается. И СА не Китай, там коммунисты просто запрет поставили и всё. Думаю на следующем КЧМ Аль Хиляль или Аль наср покажет хороший футбол. Их составы с каждым годом усиливаются, там почти 70 % европейский топ стостав
z7af47uv58qw
z7af47uv58qw
вчера в 09:56
Совсем с ума сходят
jRest
jRest ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 08:56, ред.
Все эти планы вилами по воде писаны. Во-первых, они не первые - уже и Анжи было, и Китай; а во-вторых, шальные нефтяные деньги отличаются от тех, которые зарабатываются кровью и потом - игрушка надоела и бросили её.

Не вижу никаких предпосылок для того, что футбол в СА станет даже не лучше европейского, а хотя бы смотрибельным. Кому он сейчас нужен, кто его смотрит? Разве лишь самые преданные поклонники Криштиану несколько матчей посмотрят. Остальным любителям футбола совершенно неинтересна Лига СА.
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:51
Значит вопрос по Исаку ещё не закрыт? Похоже, что Ливерпуль из игрока становится наблюдателем - ему не нужны проблемы с ФФП. На первый план выходит Аль-Хиляль. Судя по всему клуб из Саудовской Аравии 🇸🇦 готов заплатить Ньюкаслу требуемую сумму отступных. Дело за малым - убедить на переход самого игрока... Первое предложение уже озвучено - 600 тысяч фунтов в неделю.... Думай, Александер!!!
Маг_тм
Маг_тм ответ jRest (раскрыть)
вчера в 08:49
Это конечно так, но они губят только Европейский футбол, ктобы что бы не говорил, у них огромные планы, и уже можно делать кое какие выводы. КЧМ хотят сделать каждые 2 года, потом сделают каждый год. И возможно этот турнир будет интереснее ЛЧ, в СА собираются интересные команды. Скоро такие матчи как Аль Хиляль и Реал Мадрид будут топ вывесками. Мне кажется осталось буквально 3-4 года, чтобы людям Саудовская лига была интересней Бундес лиги, и Лиги 1, потому что там только по 1 Топ команде. Пока Арабы вынуждены предлагать башенные контракты, Но поверь мне, с каждым годом эти контракты будут адекватнее
jRest
jRest
вчера в 08:40
Представители Саудовской Аравии говорят, что хотят и стараются развивать футбол, но на самом деле они его убивают.

Благодаря наличию огромного объёма нефти, которого нет у других стран, они могут предлагать такие деньги за футболистов и им же зарплаты, потянуть которые не смогут топовые клубы Европы.

Под видом развития своей лиги и футбола в целом, представители СА губят карьеры хорошим игрокам, мешают европейским клубам создавать максимально сильные команды. Когда они приглашают возрастных игроков вроде Криштиану, у которых уже закат карьеры и особую пользу в клубах Европы они не способны приносить, - это ещё ладно. Но когда переманивают деньгами таких как Исак - это только во вред футболу.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:21
Инттересно,уговорят или нет ?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 