«Аль-Хиляль» готов платить Исаку 600 тысяч фунтов в неделю

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вчера, 08:19

«Аль-Хиляль» сделал форварду «Ньюкасла» предложение о контракте на 600 000 фунтов в неделю.

Кроме того, предусмотрены привлекательные дополнительные бонусы.

Сообщается, что «Ливерпуль» не сможет предложить аналогичные условия, как у саудовского клуба.

Также неизвестно, смогут ли «красные» позволить себе покупку Исака, стоимость которой оценивается примерно в 120 млн фунтов.