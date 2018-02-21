«Соккер.ру» вместе с Сергеем Матвеевым рассуждает вслух о подготовке систем безопасности к чемпионату мира по футболу 2018 в России.

"Но упрямо едет прямо на «Динамо»

Вся Москва, позабыв о дожде!

Помните эти строчки из песни? На стадион «Динамо» мы сейчас не ездим, ждём реконструкции, а вот насколько гостеприимны будут для нас родные стадионы? Давайте посмотрим.

У россиян и европейцев подход к строительству спортивных сооружений абсолютно разный. Европейские постройки обычно долго планируют, строят быстро, эргономично и очень недорого, по принципу конструктора, обыденно собрали и разобрали за короткий срок. Чаще всего на окраинах, вдали жилых домов, посреди больших пустых полигонов, чтобы развивать эти территории, без особой помпезности. Мы тратим огромные бюджеты, быстро планируем, долго строим, но в центре и на века. Открытие каждого стадиона - событие мирового уровня, приезжают суперзвезды, многочасовое шоу от которого захватывает дух. Помню с удивлением читал о том, что Украина готовилась к Евро-2012. Шакира и Рианна прилетали на открытие стадионов как к себе домой.

За яркими красками, шумными интервью, красивыми буфетами и удобными козырьками, мне интересней всего оценивать безопасность таких больших спортивных сооружений и мероприятий. Футбол — вид спорта семейный, на трибунах болеют целыми династиями, скоро начнут передавать абонемент по наследству, а фанаты научились не только «шашкой махать», но и в рукопашной схватке гоняют районы французских портовых городов, куда боится заглядывать полиция.

Новые «Лужники» выглядят как с обложки, с точки зрения архитектуры стадион посвежел, а вот идейная начинка оказалась старая. Два скучных тайма по 45 минут, плюс ещё 2 часа на вход, столько же на выход - это никуда не годится. Первый домашний матч московского «Динамо» в Химках закончился в 21.00. Домой мы с семьёй вернулись уже ночью. Картинка смазана широкими мазками. Верхние трибуны ждут нижние, нижние лезут через перила, мат и давка, в которой всякое возможно, и увы время от времени случается беда...





На мой взгляд, российская система управления людским потоком (на матчах) устарела морально. Дело не в том каким ручейком люди будут выходить со стадиона и при какой скорости — угрозы всегда существуют. Важно проводить в одинаковом темпе определённый набор мероприятий до матча, во время и после мероприятия. Не создавать «бутылочные горлышки», заранее координировать работу городских служб, готовить запасные варианты решения проблем…

Что мы имеем сейчас?

Во-первых, паспорт болельщика. Каждый билет теперь персонифицирован. Это общая мировая практика. Даже Большой театр ввёл подобную систему продажи билетов. Для дальнейшей идентификации хулиганов, зачинщиков беспорядков или причастных к более серьёзным ЧП лиц, а также для борьбы со спекулянтами.

Во-вторых, «каталог» болельщиков. Каждый, кто создаёт проблемы во время футбола, кто попал в поле зрения службы безопасности стадиона и органов правопорядка, автоматически заносится в базу. При нынешних технологиях это не так уж сложно и дорого. Зато решает множество потенциальных проблем. Имеешь две жёлтые карточки - вот тебе и отказ в посещении матча. Ведёшь себя недостойно - аннуляция билета или абонемента. Возможнен уголовный срок, а помимо домашних матчей, тебя ещё не пустят на гостевые игры как в России, так и за границей. Кроме того, во въезде в чужую страну могут легко отказать.





В-третьих, высококлассные системы видеонаблюдения - во время игры за трибунами, за кулуарами во время перерыва. Часто такая мера эффективна именно для тех, кто хочет буйно отмечать победу или поражение своей команды. Не очень хочется бить стекла, ломать стулья и жечь пиротехнику под прицелом камеры. Действует отрезвляюще. Более того, использование систем видеонаблюдения с модулем лицевой биометрии и видеоаналитики, когда система автоматически способна определить агрессивно настроенных болельщиков и сообщить об этом службе безопасности стадиона, или вычленить из толпы лиц, которые занесены в своего рода чёрный список.

Уж если говорить о трезвости, я всё-таки против любых напитков с каким бы то ни было градусом. Безалкогольное пиво я бы запретил. Там, где есть пиво, все равно будут драки. Хочешь особых эмоций - добро пожаловать в специальную фан-зону на улице или бар. Иногда, смотря рекламу на TV создаётся впечатление, что пиво и футбол имеет одинаковый корень... Хотя ФИФА и УЕФА считают иначе, а Россия должна подчиниться чужим правилам.

Успех службы безопасности не в их визуальном присутствии, не в экипировке (и без этого, конечно, нельзя), не в силовом решении проблем, а в грамотной профилактике, мониторинге, вычленении особо активных болельщиков, работе с клубами. Всё это — залог нашей безопасности во время матчей. Совсем скоро российские аэропорты и ж/д вокзалы примут тысячи любителей спорта со всего света, желающих разделить праздник футбола, а с каким видом они улетят обратно во многом зависит и от нас с вами...