«Динамо» Москва — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России. (26.07.2025)

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вчера, 00:24

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются хозяева. Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «Ростова» оценивается по 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.62. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Динамо» Москва на данный момент занимает восьмое место в таблице, имея одно очко в своем единственном сыгранном матче против «Балтики». Они отметились одним забитым голом и столько же пропустили (1:1). Два матча, сыгранных до первого тура были завершены ничьёй с «Ахматом» (1:1), и победой над «Локомотивом» Москва (5:1).

«Ростов» занимает 12, место в таблице, команда не заработала ни одного очка. В своем единственном матче, против экс-чемпиона «Зенита», они проиграли, забив один, и пропустив два мяча (1:). Два матча, сыгранных до первого тура закончились победой над «Динамо» Махачкала (2:1), и поражением от «Факела» (0:2).

Информация для ставок

«Динамо» Москва не проигрывает на протяжении шести игр

«Ростов» проиграл четыре из пяти последних встреч

Три из пяти матчей «Ростова» завершились с тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Динамо» Москва играет домашний матч, и должны зарабатывать три очка в этом матче. Исходя из статистики, предлагаем сделать ставку на победу «Динамо» Москва по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мостбет.