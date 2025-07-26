«Спартак» Москва — «Балтика». Прогноз на матч чемпионата России. (26.07.2025)

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вчера, 00:26

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются хозяева. Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.47. Победа «Балтики» оценивается по 7.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Спартак» Москва на данный момент занимают шестое место в таблице, имея три очка в своем единственном сыгранном матче против «Динамо» Махачкала. Они отметились одним забитым голом и не пропустили ни одного (1:0). Два матча, сыгранных до первого тура были завершены ничьёй с «Крылья Советов» (2:2), и победой над «Спартак Субботица» (4:1).

«Балтика» занимает седьмое, место в таблице, команда заработала одно очко. В своем единственном матче, против «Динамо» Москва, они сыграли вничью, забив, и пропустив один мяч (1:1). Два матча, сыгранных до первого тура закончились победой над «Зенитом» (2:1), и поражением от «Сочи» (1:2).

Информация для ставок

«Спартак» Москва не проигрывает на протяжении шести встреч

«Балтика» выиграла одну игру из пяти последних

Спартак выиграл в трёх из пяти матчей против «Балтики»

Прогноз

«Спартак» Москва выглядит более солидно, и подошёл к началу сезона серьёзно. Исходя из статистики, предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Пари.